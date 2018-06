La «cárcel» de María Dolores Marrero

Tras leer esta información, reconoce, María Dolores Marrero Toledo ha decidido acabar con su silencio y contar «la cárcel» en la que se transformó para ella «y para otras mujeres» Canarias Cultura en Red, empresa pública del Gobierno de Canarias, de la mano de «José Luis Cudós» y con el apoyo «de los políticos».

«No puede ser que, después de todo lo que hizo, se le recompense con esa indemnización», lanza María Dolores Marrero, excoordinadora de Audiovisuales, primero en la extinta Socaem y después en Canarias Cultura en Red.

«Todas las mujeres le molestábamos. Me pasó a mí y a otras muchas, incluida Candelaria Rodríguez [alude a la exdirectora del Festival de Música, cesada en 2016]. No puede ser que un Gobierno premie así a un señor por maltratar a las mujeres, tras generar discriminación con un convenio de los trabajadores, aprobado en 2006, que premiaba a hombres sin formación y perjudicaba a las mujeres cualificadas de la empresa», señala con rabia Marrero.

«Llevo una lucha de 13 años, donde no me han dejado ni trabajar. Él y otros en la empresa me han destrozado la vida, personal como laboralmente. He tenido que recurrir a tratamiento psiquiático y psicológico», apunta.

Durante esta travesía, María Dolores Marrero ha peleado en los tribunales contra la realidad que dice que soportó en Socaem y en Canarias Cultura en Red, empresas del Gobierno a las que accedió en 1991, procedente del Cabildo grancanario.

En ocasiones se ha puesto ante el juez en solitario para defender sus «derechos» y su «dignidad». En una ocasión, a su denuncia se sumó la de otra extrabajadora de Canarias Cultura en Red, Elena Miranda. Denunciaron vulneración de derechos fundamentales y la descriminación directa existente en esta empresa. El juez del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Javier García-Sotoca, ordenó el archivo de las diligencias.

«Al juez solo le pido que me explique qué le he hecho yo y mi compañera para que no nos dejase declarar y por qué tampoco ha dejado que se haga una prueba caligráfica en el caso que llevo contra mi antiguo abogado», dice sobre un sorprendente giro en su lucha judicial.

«Descubrí que mi abogado, Manuel Pedro Dévora González, dejó morir la demanda por Vulneración de Derechos Fundamentales, que posibilitó que José Luis Cudós pudiese volver a despedirme. No solo me engañó, sino que una vez descubro todo lo que me ha permitido, no comparece ante la secretaría del Social nº 2 para la liquidación de cantidades. Asumió ante el juzgado su negligencia, pero no cumplió con sus compromisos, por lo que me vi obligada a demandar. Cuando la letrada lo cita, él hace un alzamiento de facturas por valor de 25.000 euros para presentar una demanda de monitorio. Presenta en el juicio un escrito, cuyo original no aparece en el juzgado, que dice que firmé yo. Se interpone una querella y cuando declara aparece con unos supuestos originales. Un perito caligráfico, en un primer preinforme, dice que mi firma ha sido falsificada. Y lo mejor de todo es que citó como testigo de su parte a José Luis Cudós», relata.

Este apoyo a su exabogado no es anecdótico. Le ha permitido abrir una nueva vía para seguir «luchando». «Me he dirigido al Comisionado de Transparencia del Gobierno de Canarias con tres cuestiones: Información de pagos a letrados por parte del exdirector Ejecutivo de Canarias Cultura en Red, José Luis Cudós Weyler, con referencia a las demandas contra él, en el Juzgado de Instrucción nº7; cuando ejerció como letrado en el Social Cuatro, a la vez, ocupaba el cargo de director ejecutivo de la empresa Canarias Cultura en Red, en el procedimiento contra mí, extrabajadora de la empresa...¿cobró él o su empresa por ese trabajo?, ¿era compatible ejercer esa función?; y ¿cobró como responsable de la empresa pública las costas al letrado Manuel Dévora González o se las perdonó en el Social Cuatro? Aún no he recibido respuesta», explica.

La otra vía que sigue abierta, asegura, está pendiente de que «dictamine el Tribunal Superior de Justicia sobre el silencio administrativo existente en torno a todas las denuncias presentadas en la Inspección de Trabajo».

«Voy a seguir hasta el final. Ya me destrozaron la vida», apunta Marrero, que recibió como «un alivio» su segundo despido –el primero fue declarado «nulo» por el Supremo–, porque «por salud yo no podía volver a aquella cárcel».

María Dolores Marrero desvela una nueva carta durante su encuentro con este periódico: «He presentado documentación sobre lo que sucedía en Canarias Cultura en Red en la Fiscalía Anticorrupción, tanto aquí como en Madrid».

Esta extrabajadora de Socaem y de Canarias Cultura en Red tiene claro que «el calvario» por el que ha pasado en estas empresas del Gobierno de Canarias tuvo un doble origen que detalla, apunta, en la información presentada en Anticorrupción.

«Son tan dañinos los políticos que lo han mantenido como el propio José Luis Cudós. Las consejeras Inés Rojas y María Teresa Lorenzo no quisieron recibirme. El presidente Fernando Clavijo, tampoco quiso. Quien sí que lo hizo fue Isaac Castellano», apunta.

Poco tiempo después de esa reunión, el actual consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, que asumió su cargo en verano del pasado año tras el adiós de María Teresa Lorenzo, cesó, en octubre, a José Luis Cudós como director ejecutivo de Canarias Cultura en Red, «que tenía una cámara sobre la puerta de su despacho para ver quién se acercaba al mismo».

«No sé si lo que le conté influyó, pero le tengo que agradecer lo que hizo, sobre todo por el bien de las mujeres que aún trabajan en esa empresa», añade.

María Dolores Marrero no quiere pasar por alto a Dulce Xerach, la que fue viceconsejera de Cultura del Ejecutivo que presidió Adán Martín. «Ella permitió que se firmase el convenio que discriminaba a las mujeres en la empresa. Fui a su despacho y le expliqué lo que me sucedía. Su respuesta fue que si quería, que denunciase. Ella no hizo nada por evitarlo. ¿Cómo tiene ahora tan poca vergüenza para denunciar que sufrió acoso si ella permitió que este señor [alude a José Luis Cudós] discriminase a las mujeres?», lanza con rabia.