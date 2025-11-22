Jenette Goldstein y William Hope, actores de 'Aliens': «Es una película familiar y muy feminista»

Fran Villalba Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:10 Comenta Compartir

Han pasado casi 40 años desde el estreno de 'Aliens: El regreso' (1986), de James Cameron, pero lejos de caer en el olvido, la cinta cuenta cada día con más y más seguidores. «Lo más increíble es la cantidad de niños de ocho o nueve años que vienen y me dicen que han visto la película muchas veces y que les encanta», explica el actor William Hope (que encarnó al teniente Gorman), «lo que siempre me hace preguntarme si no son quizás demasiado jóvenes como para haberla visto». «A mí también se me acercan muchos niños que me comentan entusiasmados que es la película favorita de sus abuelos, lo que no sé bien cómo tomármelo», bromea Jenette Goldstein, que dio vida a la inolvidable soldado Vasquez.

Hope y Goldstein han sido dos de los invitados de la novena edición del Festival de Cine Fantástico Isla Calavera Ciudad de La Laguna, donde además la actriz recibió el Premio Leyenda del Fantástico por su trayectoria profesional. Los dos asistieron a una proyección especial de 'Alien' que les ha servido para reafirmarse en que «es esencialmente una película familiar, que une a varias generaciones de espectadores», aparte de que en su opinión sirvió para convertir a su protagonista, Sigourney Weaver, en «el primer gran icono feminista de una película de acción. Es toda una amazona, una madre que se hace cargo de su familia enfrentándose a quien sea necesario para mantenerla a salvo».

Lo curioso del caso es que los dos intérpretes estuvieron a punto de no hacer la película por distintas razones. En el caso de William Hope el motivo fue que «yo era sobre todo un actor de teatro y me acababan de ofrecer un papel en 'La chaqueta metálica'. Entonces mi agente me comentó que me querían para una película de ciencia ficción, pero yo le respondí que estaba trabajando para Stanley Kubrick y que realmente no me apetecía mucho meterme en un proyecto de esas características. Me dijo que no fuera idiota y que me reuniera con el director, que era canadiense como yo y que acababa de hacer una pequeña película que todo el mundo decía que era excelente, 'Terminator', y al final accedí. Conocí a James Cameron y a Gale Anne Hurd (la productora y por aquel entonces pareja del director) en los estudios de la Fox en Londres, hablamos 20 minutos, me dieron el guion para que me lo estudiara, hice cuatro o cinco escenas y eso fue todo. Tres días después la directora de casting, Mary Selway, llamó para decirnos que me habían cogido en uno de los papeles principales, lo que hizo que mi agente casi se cayera de la silla. Una sola audición y el papel fue mío».

El teatro y Kubrick

Hope cree que en parte fue porque «en aquellos momentos estaba representando una obra de teatro en la que hacía de un ex marine de Vietnam muy dañado psicológicamente, con lo que estaba en forma, tenía el pelo corto y entendía lo que era ser un soldado». Pero también jugó a su favor que «Jim estaba en la universidad estudiando física cuando vio en el cine '2001: una odisea en el espacio', y le impactó tanto que se dijo 'a la mierda la carrera, yo lo que quiero es hacer películas'... Así que imagino que pensó que si yo era lo suficientemente bueno para Kubrick también lo era para él», comenta con una sonrisa.

En el caso de Jenette Goldstein se trataba de su primera película y los productores tenían dudas, pero «tuve la suerte de que Jim luchó por mí y logró imponerse». Recuerda que «en mi primer día de rodaje estaba aterrorizada. Había trabajado en teatro, pero nunca había estado en un set de rodaje, con lo que quería hacerlo bien y que no hubiera ningún retraso por mi culpa. Tuve la suerte de que el resto del reparto me ayudó mucho. Bill Paxton, Mark Rolston, Willian...».

Además recuerda que «la primera vez que Gale me vio me preguntó si yo era una actriz o una culturista, por el físico que tenía. Lo cierto es que hacía culturismo como hobby, algo que en aquella época no era nada habitual, pero le tuve que explicar que sí, que era actriz, pero que simplemente estaba intentando prepararme físicamente lo mejor posible para el papel».

En el largometraje interpreta a un persona latino siendo «una buena chica judía de Beverly Hills», como se refiere a ella su compañero de reparto. Jenette es consciente de que «si la película se rodara hoy día nunca me habrían dado el papel, lo considerarían apropiación cultural. Y aunque estoy a favor de que se abra el abanico y todos gocen de oportunidades, debo decir que me parece un poco tonto. El cine es ficción y fantasía. Si sólo puedo interpretar a personajes que son como yo, eso no es actuar».

Un cineasta exigente

Aunque James Cameron tiene fama de ser una persona difícil, tanto William como Jenette sólo tienen buenas palabras hacia él. «Cualquier director que realmente siente pasión por su proyecto siempre es duro. Jim siempre me decía que él no es un perfeccionista en plató, sino mientras escribe. Pule el guion hasta que siente que todo está perfecto y entonces se limita a rodar exactamente lo que aparece en el papel. Y eso lo respeto», explica Hope. «Además por lo general las películas en las que el ambiente es demasiado relajado luego terminan resultando no ser muy buenas. Pero cuando hay tensión, cuando todo el mundo está concentrado, el resultado suele ser mucho mejor. Éste es el mejor ejemplo».

«Sé que tenía problemas con parte del equipo técnico, porque en aquella época era un americano jovencito que aún no se había hecho famoso y le tocaba trabajar en Reino Unido con un equipo muy experimentado que además le veía como un intruso por hacerse cargo del proyecto iniciado por Ridley Scott, pero con los actores siempre fue muy atento y considerado, tanto con nosotros los adultos como con los niños», cuenta Goldstein, que además revela una anécdota que define a la perfección a Cameron. «El asistente del director no voy a decir que era un misógino, pero sí que es cierto que se dirigía a Gale y a mí como si fuéramos niñas pequeñas, llamándonos 'cariño', 'mi chiquita'... Y James Cameron un día fue directo hacia él y le dijo que ni se le ocurriera volver a tratarnos así jamás», añade.

Un gran guion

Aunque ensalzan las múltiples virtudes de la cinta, si hay algo que los dos invitados al Festival Isla Calavera elogian por encima de todo es su guion. «Es el mejor que había leído nunca», sentencia Holden. «En la película todo encaja y todo el mundo tiene la ocasión de lucirse», añade Goldstein, protagonista de una de las líneas más famosas de la historia del cine, que es aquella en la que Hudson (el personaje interpretado por Bill Paxton) le pregunta: «Oye, Vasquez, ¿alguna vez te han confundido con un hombre». Y ella responde: «No, ¿y a ti?». «Es una gran réplica, los fans me piden que la recite todo el tiempo», admite Goldstein, que añade que «afortunadamente tengo alguna gran frase más, como la de 'hagas lo que hagas, hazlo rápido', de la que me siento especialmente orgullosa porque la improvisé yo», comenta entre risas. «Estábamos disparando, las chispas me estaban saltando a la cara y no llevaba gafas, así que sólo quería que acabara la escena, por lo que solté ese comentario y al final se quedó».

Gorman y Vasquez, es decir, Hope y Goldstein, comparten muerte en la película, una de las escenas más icónicas y recordadas por los fans. «Al final fueron casi cuatro meses rodaje y estaba ansioso, paranoico y asustado la mayor parte del tiempo, porque es como se sentía mi personaje y eso se me pegaba», comenta el actor. «Como ya he dicho, el guion era tan bueno que me sentía presionado porque no quería estropearlo». Jenette por su parte recuerda que «aunque en la película no se ve, en el guion quedaba claro que el personaje de Drake (interpretado por Mark Rolston) y el mío veníamos de estar cumpliendo cadena perpetua por asesinato, así que cuando nos dan a elegir entre la cárcel o formar parte de esta misión aceptamos porque no tenemos nada que perder. Y mi personaje elige su destino, nadie la fuerza a sacrificarse del modo en que lo hace, pero así es Vasquez y me siento orgullosa de esa escena. Es una gran muerte...en la gran pantalla, quiero decir».

Ampliar Los dos actores, durante la charla protagonizada en Isla Calavera. Rommel Messia Poco interés por una saga en la que «las buenas» son las dos primeras Admiten que ninguno de los dos ha seguido con verdadero interés la saga de 'Alien'. Más allá de las dos primeras cintas, «las realmente buenas, según nos dicen todos aficionados», Jenette sólo ha visto 'Alien: Covenant' y 'Alien: Romulus' ( «la primera no me gustó, la segunda sí», afirma). William Hope, que se define como «un cinéfilo, pero no un fanático del cine», explica que «para mí todo reside en el guion, si es bueno quiero ver la película, sea del género que sea». Y en este caso en concreto asegura que sólo ha visto 'Alien 3' «porque la dirige David Fincher» y tiene curiosidad por la serie 'Alien: Earth', que Jenette sí que ha visto y le encanta, aunque se pregunta «cómo harán para dejarlo todo bien atado, teniendo en cuenta que la trama sucede poco tiempo antes de la primera película de Ridley Scott. Espero que encuentren una forma de explicar bien lo de que nadie se acuerde de los aliens y que no sea uno de esos casos en los que mágicamente todo el mundo se olvida de lo sucedido».