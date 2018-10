Jaime Rosales: «Llevo a los actores a lo desconocido»

— En la Escuela de San Antonio de los Baños, Yann Le Masson le dijo que, si quería algo que mereciera la pena, debía colocarse en una situación de riesgo absoluto. ¿Tiene riesgo Petra?

— Desde mi punto de vista Petra tiene dos grandes riesgos, uno es artístico –que era la mezcla de actores muy heterogéneos, desde una Marisa Paredes, una estrella internacional, a un Joan Botey que es un actor natural y que ha hecho un papel muy consecuente por primera vez en su vida–, junto al empleo del plano secuencia, con una cámara que ofrece una mirada flotante. Esos son dos grandes retos artísticos y cualquier reto entraña un riesgo. Para mí, el otro gran riesgo era que la película estaba introduciendo una serie de elementos deliberadamente en busca del espectador. Esa búsqueda del espectador con esos elementos, que yo no había trabajando con anterioridad, también suponen un factor de riesgo porque no sabía si iba a desnaturalizar el todo y tampoco sabía si iba a conseguir el objetivo de llegar al espectador. — ¿Tiene la sensación de haber alcanzado esa meta?

— Sí, la verdad es que tengo la sensación de que la película se ha vendido mucho mejor que la película que más he vendido anteriormente, el doble, casi el triple, y el arranque de espectadores ha sido mejor que las anteriores. Solo lleva apenas una semana de vida en la taquilla española pero el arranque ha sido bueno. Luego también, en los encuentros que estoy teniendo con el público en salas a las que yo no tenía acceso, estoy notando que las salas están más llenas, con público más variado, que se me acerca y me dicen que les ha gustado muchísimo la película. Tengo la sensación de que ese objetivo se está cumpliendo.

— Dicen que es una tragedia griega, ¿sobre quién se cierne la desgracia?

— La desgracia se cierne sobre todos los personajes que están alrededor de Jaume, un artista importante y poderoso, al que llega Petra con la sospecha de que puede ser su padre. En realidad, el desprecio y la crueldad de Jaume la sufren todos los personajes que habitan alrededor suyo; su propio hijo, su mujer... Todo el mundo entra en un festival de dolor y sufrimiento por el contacto con esta persona tóxica.

— ¿Por qué eligió el mundo del arte para esta película? ¿Por el componente narcisista de la sociedad?

—No tanto por ese motivo, la película giraba en torno a un personaje que usaba su enorme poder causar daño y destruir a los demás. Podía haber usado el mundo de la delincuencia. Las tragedias modernas ocurren en el mundo de los gánster y los traficantes pero lo lleva a un género muy trillado. Luego, había posibilidad de hacerlo en el mundo de la política y el poder, pero está de moda y muy visto. Pero se me ocurrió enmarcarlo en el mundo del arte. He conocido a algunos artistas que tienen esa aura de respeto, que les da poder dentro de su entorno, y que es susceptible de caer en los abusos de poder. Ese ámbito está menos trilllado y quería aportar reflexiones sobre ese mundo.

— ¿Por qué rodar con usted es una aventura para los actores?

— Dentro de lo que es mi concepción del cine hay que estar probando cosas diferentes constantemente y eso conlleva hacer cosas y aplicar técnicas diferentes. Hay personas acostumbradas a utilizar unas mismas técnicas y a repetir el trabajo de la misma manera. Yo los saco de ese lugar y los llevo hacia otro lugar que me es desconocido. Se genera cierta incertidumbre en el proceso, es una angustia que vivo yo y que transmito a los demás. Una actriz me dijo: he rodado dos películas, una ha sido Petra, con un proceso difícil y un resultado bueno. Y la otra película fue más cómoda pero no estoy contenta con el resultado.

— El guion cambió muchas veces, ¿qué buscaba?

— Es un guion complejo y muy elaborado. Tejer una tragedia griega reviste dificultad. Hay que hacer que los personajes atraviesen tramas y giros con muchas sorpresas, pero muy ancladas y muy motivadas. La belleza de la tragedia estriba en que debe haber giros sorpresivos y necesarios, muy justificados. Esas dos características se oponen. Si es necesario es difícil que se sorpresivo. Hay que probar muchas cosas con los personajes. A veces lo sorpresivo no es necesario, y lo necesario no es sorpresivo. Lograr esa combinación requiere bastante tiempo.

— Supongo que los planos secuencia crean una atmósfera inquietante.

— Me gustan los retos. No lo hago solo por la experimentación. Todo tiene intenciones temáticas. En este caso, la mirada externa que se ve con la cámara observando cuando pasa por la escena, la atraviesa y la continúa es una sensación que marca un punto de vista de alguien externo que está implicado en el drama, pero que también es como si tuviera su propia vida: un personaje más, fantasmal, que no sabemos quién es.

— Joan Botey no es actor profesional, ¿por qué lo eligió?

— Una de las cosas que me daba miedo, tal y como estaba escrito el guion, es que el personaje cayera en el cliché de malvado enfático, con la ceja levantada. Después de un casting exhaustivo, paseando por la finca donde se iba a rodar, pensé proponérselo a Joan, que era el dueño de la finca. Me dijo: si crees que lo puedo hacer, vamos a ello. Le hice una prueba y trabajamos técnicas de interpretación. Me gusta la cosa lacónica con la que consigue que el villano sea más malvado aún.

— Con Petra ha intentado acercarse al gran público. ¿Ha tenido que renunciar a muchas cosas?

— Más que renunciar he tenido que aprender e introducir elementos que me eran ajenos. El guion tiene más peripecias. Antes mis guiones eran menos enrevesados. No ocurrían tantas cosas. Siempre he trabajado con actores naturales o desconocidos. Tuve que introducir actores conocidos e incluso a una estrella internacional. Además, los productores me dijeron que metiera música.

— Marisa Paredes no lo pasó bien en el rodaje. ¿Chocaron mucho?

— No lo vivo como un choque. Ella tampoco. Nos queremos mucho. Nos damos grandes abrazos y nuestro respeto es mutuo. Estoy enormemente agradecido. El trabajo que le pedí era muy difícil. Para ese personaje tuvo que desmontar todo lo que ella había construido a lo largo de su carrera. Ella no estaba tan acostumbrada a moverse en la improvisación. Eso le hacía sentirse a ratos preocupada. Tuve que ayudarla y llevarla por esa parte para desmontar su forma de trabajar con sus últimos personajes.

— ¿Se puede defender el celuloide en el siglo XXI?

— Dependerá de los cineastas. Me apena que los propios cineastas capitulen en su uso y digan: me hubiera gustado rodar en cine y no pudo ser. Caen en la trampa de argumentaciones como las de si pido celuloide, me quitan esto otro; un actor o localizaciones. En una película siempre hay que hacer elecciones. Más del 50% de lo que se proyectó en Cannes eran películas en celuloide y en los Oscar, también pasa lo mismo. Las películas de calidad están rodadas en celuloide.

— Cada vez hay más cine hecho para televisión, ¿cree que cambiará la forma de pensar el cine?

— Estamos en un error. Las películas para pantallas de cine son cine, las de pantalla televisión son televisión. Mis películas se estrenan en salas de cine y luego pasan a televisión. Es un mercado importante. Una serie es para televisión, pero no es una obra. Lo que caracteriza al cine es que es una obra hecha para perdurar y busca lo sublime. La televisión es entretenimiento.

— En esta sociedad multipantalla, ¿ir al cine está en peligro extinción?

— Eso no es verdad. Un exhibidor de Pamplona, el dueño de los cines Golem, me decía que los datos de la taquilla, tanto a nivel nacional como mundial, no bajan. Cada año hay más espectadores, Hubo un año muy malo, que fue el 2014, desde entonces el número espectadores ha ido creciendo.