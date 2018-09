Insularia exhibe en Guía el mejor cine puertorriqueño

Santa María de Guía se convierte a partir de este sábado en la sede de la tercera edición de la muestra de cine Insularia-Islas en Red, un festival que programa las producciones más destacadas realizadas en otros espacios archipielágicos.

Este año, el ciclo de proyecciones se prolongará hasta el sábado 6 de octubre y estará dedicado a la cinematografía reciente de Puerto Rico. «Esta isla tiene unos lazos culturales históricos con Canarias muy profundos y que apenas se conocen», explicó ayer el director del festival y cineasta Juanma Villar Betancort. Además, otro punto de interés que empujó a los responsables de la cita a fijarse en la filmografía boricua fue «su relación sui géneris con Estados Unidos. Es un país que no es país. Está en un limbo jurídico y todas las películas reflejan esta situación. Me interesó por la extraña relación que tiene con EE UU. Los puertorriqueños son estadounidenses sin serlo. No pueden votar a los presidentes de EE UU», explica el responsable de la muestra que tendrá lugar en el Cine-Teatro Hespérides.

Cine de autor y películas de género, realizadas en Puerto Rico en el último lustro, se podrán ver hasta el próximo sábado en sesiones que arrancarán a las 20.00 horas y que incluirán un corto y un largo. Ninguna de ellas se ha proyectado anteriormente en Canarias y, en algunos casos, estas proyecciones supondrán el estreno europeo de estos trabajos de difícil distribución en España.

El sábado 29 de septiembre, el ciclo arranca con el cortometraje Gente buena, de David Norris, y el estreno español del largo Antes que cante el gallo, de Ari Manuel Cruz.

El lunes, la pantalla del Hespérides ofrecerá el corto El fondillo maravilloso, de César Rodríguez, y La espera desespera, de Coraly Santaliz.

El 2 de octubre, A ningún lado, de Guillermo Alejandro Vázquez, y Las vacas con gafas, de Álex Santiago Pérez. El miércoles 3 de octubre se proyectan Nos vamos pa’París, de David Norris y Vicos C, de Eduardo Ortiz, mientras que el jueves y el viernes, El regalo de Joe Pérez y 200 cartas, de Bruno Irizarry, y Mi santa mirada, de Álvaro Aponte Centeno, y La granja, de Ángel Manuel Soto, respectivamente. Este último título –explica Villar– es una historia muy dura sobre la marginalidad en San Juan, que ganó el premio a la Mejor Ópera Prima en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y el Premio del Jurado en el Urbanworld Film Festival de Nueva York.

El ciclo se cerrará el sábado 6 de octubre con el corto El extraordinario Sr. Júpiter y el largo Hugo, Paco, Luis y Tres Chicas de Rosa, una road movie en tono de comedia firmada por Edmundo Rodríguez.