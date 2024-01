«Insinuaciones directas nunca me hizo, buscaba engatusarme con cuestiones más emocionales»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 29 de enero 2024, 23:12 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La actriz grancanaria Nati Vera aseguró este lunes a CANARIAS7 que sufrió «un embaucamiento continuo» por parte del cineasta y productor Armando Ravelo, pero subraya que «insinuaciones sexuales directas nunca me hizo, buscaba engatusarme con cuestiones más emocionales».

La intérprete se explica «El problema de este tipo de seres es que lo que pasó no se puede reclamar por sí solo. Es un tipo de actitud de abuso de poder y fragilidad de la mujer. De hecho, lo triste es que este tema no sería noticia hoy si Koset, la valiente que habló públicamente, no hubiera sido una menor en ese entonces, porque la manipulación y el abuso de poder se ven como algo normal en esta sociedad. Me escribía o me llamaba a deshoras, las reuniones profesionales las llevaba a cabo en sitios privados, me llamaba para releer guiones que no llevaban a ningún sitio o solo para charlar conmigo e intentar que cayera en sus redes. Cuando me fui dando cuenta de sus intenciones, fue cuando paré. Me llegó a decir incluso que se casaría conmigo, que yo era especial, que lo mío era diferente. Me alababa como mujer y se metía con el resto, para ponerme en contra de las demás actrices. Me decía cosas como que muchas se habían ofrecido a tener sexo con él a cambio de un papel pero que él prefería elegirme a mí, porque veía algo especial en mí. Que aunque el mundo no confiara en mi él sí lo hacía incluso defendiéndome de todas las malas voces que querían hundirme, intentando hacerme entender que solo él me apoyaba y me valoraba. Que ahora, como iba a contar conmigo, las demás dirían que algo había hecho yo a cambio, para hacerme sentir insegura».

Bajo sus órdenes, dice que solo rodó finalmente «un tráiler» del proyecto inicial. «Yo me presenté a un casting para una peli renumerada, a raíz de eso se puso en contacto conmigo, esa era la razón de nuestro contacto profesional. Después de dos años de conversaciones, de varios cortos no remunerados, lecturas de un sinfín de guines, innumerables reuniones... ese trabajo nunca llegó», apunta quien señala que tras esta experiencia alertó a su «círculo más cercano» y a «sus alumnas», para que si tenían contacto con él, estuvieran prevenidas. «Incluso madres de algunas alumnas me lo han agradecido ahora que este secreto a voces ha visto la luz». Isabel Mena anima a denunciar Isabel Mena, consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria, anima «a todas las mujeres del cine, el arte y la sociedad en general a que saquen a la luz historias recientes o pasadas de este tipo, porque ahora hay una mayor seguridad social, la sociedad ha cambiado y es el momento de dar un palo en la frente para acabar con una sociedad machista» Destaca que si denuncian ante las autoridades, se puede aplicar la Ley «y la española es de las más avanzadas de Europa», añade. Isabel Mena. C7 Por otro lado, tanto la Asociación de Cineastas de Canarias Microclima como la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) han condenado «la violencia sexual y cualquier forma de abuso contra las mujeres» tras las denuncias sobre Carlos Vermut y Armando Ravelo.