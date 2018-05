Grandinetti: «El Hierro es un lugar impactante»

“Las derechas están provocando una gran crisis en el cine a nivel mundial al eliminar las ayudas”

¿Puede este proyecto contribuir a que dé el salto de la televisión a España?

La verdad que en firme es la primera vez que me lo ofrecen. Hubo otra ocasión pero no pude por fechas. Lo hice porque me gusto la historia. Aquí no hago diferencias si voy a hacer televisión o cine. Yo vengo de hacer una serie en Argentina, también para una plataforma (TNT). Acabé esa serie y me vine para aquí porque me gusto la historia. El cine esta sufriendo una crisis mundial en algún sentido. En Argentina es muy grande y lo que hace unos años, con el desembarco de las series, veíamos como el futuro, acá esta. Estamos haciendo eso. Hay grandes producciones ahora, en ese formato, se filma como en cine casi y bueno, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Si no, me pasaría haciendo teatro en un sótano, como empecé.

¿Había estado antes en El Hierro? ¿Qué le parece la isla?

No, no había estado. Es muy impactante la cantidad de contraste que hay. Ayer, estábamos en el Parador, muertos de calor, y al llegar al puerto, llovía. Luego, vinimos a La Frontera, había bajado el sol y hacia fresco. Hay que andar con mucha ropa en el coche. Pero me parece un lugar muy bello, con una vegetación fantástica. Todavía no entendemos muy bien cómo crecen estas plantas en la piedra. Le mando fotos a mi madre porque veo plantas que ella tiene, pero aquí se las mando multiplicadas.

¿Ha aprendido ya a coger plátanos? Porque su personaje es un terrateniente con una importante plantación.

Estuve, estuve cogiendo. Hoy estuve un rato porque el personaje se ocupa de eso. No lastime a nadie ni me lastime yo. Tengo un video hecho que parezco Indiana Jones.

Habla de crisis en el cine. ¿Qué está sucediendo?

No es una crisis de guiones sino de producción. No se filma por tema de decisiones estatales de apoyar o no apoyar el cine. Las derechas ya sabemos lo que pasa, como ocurre en Argentina o España. Venimos de diez años en que se filmó mucho y en los últimos doce, se hizo menos y para este año en Argentina, por ejemplo, no habrá dinero al cine.

¿Es un tema político?

Si, si, por supuesto. Apoyar o no al cine es político y la derecha nunca apoya. Es un problema mundial pero de la derecha. No hay mucha variedad en el mundo, se puede llamar, derecha o izquierda, conservadurismo, lo que quieran pero hay dos posturas nada mas. El medio no existe, el que diga que esta en el medio está a la derecha. Además es indignante, les cuesta asumir que son de derechas. No lo dicen., pues que lo digan, no pasa nada.

¿Hay alguna posibilidad de que trabaje en el nuevo proyecto de Pedro Almodóvar?

Oh, me acabo de enterar. No, no... Ojalá.

¿Qué cree que va a enganchar más de esta serie?

El thriller, la historia, el suspenso... También vamos a ver personajes desplazados de su lugar de origen como el personaje de Candela. Esto enriquece al actor, al tratar de encontrar matices y que no sea solo el thriller. Entran los conflictos personales y por eso decía que era un guión original porque no es lineal. Además, hay algo que me gusta mucho y es que los personajes no damos información. En televisión cada personaje suele ser un resumen de los tres capítulos anteriores para el espectador que entró tarde. Aquí, por suerte, no existe y la información se da por la historia, no por la mera provocación de los personajes. Estamos muy ilusionados. Hay material muy bueno,para un bien trabajo. El lugar es, la verdad, a todos los niveles maravilloso.

El lugar es otro personaje más.

Claro, eso va a sumar mucho. El guión esta escrito en escenarios naturales. Se escribió en función de haber elegido este lugar para rodar y eso será muy atractivo. La isla es particular, distinta y eso hace que la gente sea como es. Ser un isleño tiene lo suyo y en una isla como ésta tiene algo mas que lo suyo.

