Gran Canaria acoge a final de mes el rodaje de ‘The Witcher’

Distintas localizaciones de la isla, como la zona de cumbre de Valsequillo, acogerán el rodaje de un buen número de secuencias de la primera temporada de esta esperada adaptación de la saga literaria de corte fantástico del escritor polaco Andrzej Sapkowski.

Las islas de La Palma y La Gomera, según las fuentes consultadas, también se convertirá en plató de esta producción norteamericana.

Como es norma común en este tipo de proyectos, el secretismo es máximo en torno a los aspectos fundamentales de The Witcher.

Aunque Netflix sí informó de forma oficial a los fans de las aventuras del hechichero más poderoso del universo, Geralt de Riva, que el actor que le dará vida es el norteamericano Henry Cavill.

Este intérprete, nacido en la isla de Jersey el 5 de mayo de 1983, alcanzó una gran popularidad tras protagonizar Clark Kent (Superman) en la película El hombre de acero (2013), dirigida por Zack Snyder.

Antes, con su papel de Charles Brandon, primer duque de Suffolk en la producción televisiva Los Tudor, de Showtime, comenzó a labrarse una carrera dentro de la industria televisiva y cinematográfica.

Esta nueva serie no es la primera aproximación audiovisual a los ocho libros de Andrzej Sapkowski. Ya lo hizo la película polaca Wiedzźmin(2001), de Marek Brodzki, y la serie de televisin de 13 capítulos titulada The Hexer, de la misma nacionalidad.

Sobre el contenido de la serie, Netflix avanza solo que se trata de la historia «del brujo Geralt, un cazador de monstruos modificado genéticamente, busca su lugar en un mundo donde a menudo los humanos demuestran ser peores que las bestias».

La historia original plasmada en los libros por Sapkowski transcurren en un lugar sin identificar, que miles de años antes estuvo poblado por unos elfos, lo que rápidamente hace pensar en El señor de los Anillos. En este lugar está Geralt, hijo de la hechicera Visenna y del guerrero Korin.

Poco después nacer, es abandonado por su madre en la Escuela del Lobo, más conocida como la Orden de los Brujos.

Allí se le entrena para convertirse en un brujo. Gracias a la Prueba de las hierbas consigue una serie de mutaciones que le otorgan fuerza, velocidad, resistencia, poder de curación y otras habilidades sobrehumanas.

Andrzej Sapkowski ha desarrollado la saga de Geralt de Rivia en ocho libros. Se trata, por este orden, de: Wiedzmin (1990), El último deseo (1993), La espada del destino (1992), La sangre de los elfos (1994), Tiempo de odio (1995), Bautismo de fuego (1996), La torre de la golondrina (1997), La dama del lago (1998) y Estación de tormentas (2013).

En España se comenzaron a editar a partir del año 2002 y en Polonia estas historias vieron la luz a comienzos de los años ochenta, en una revista denominada Fantastyka.

La industria de los videojuegos le abrió sus puertas en 2007, cuando se lanzó la primera entrega de The Witcher, que fue un gran éxito de ventas. La segunda se titula The Witcher: Rise of the White Wolf y la tercera y última, por el momento, The Witcher 3: Wild Hunt.