«El futuro del cine pasa por convivir con los nuevos formatos»

Actriz almeriense con 15 años de experiencia y formada en la Escuela de Cristina Rota, Marta Vazgo descubre pronto que lo suyo también es dirigir, crear contenidos y escribir guiones. Desde hace cuatro años cuenta con su propia productora, Desierto Films y desde hace cuatro años es además la creadora de la serie 'Chicos', un revolucionario formato para Instagram con capítulos de 60 segundos y formato 16:9 sobre el día a día de tres amigas que se ha convertido en todo un éxito, con casi tres millones de visualizaciones. Después de viajar por festivales de toda España y llegar al mercado internacional, recala en el Festival Internacional de Cine de Gáldar para formar parte del programa de charlas y coloquios de esta 11ª entrega.

-¿Qué hace una serie como 'Chicos' en el Festival Internacional de Cine de Gáldar y cómo se consigue?

-Con mucho trabajo. Un pico y pala continuo. Hace años era una locura pensar que una serie con un formato tan rápido, un producto de inmediatez, estuviese en un festival de cine. Mi objetivo desde el principio era éste, porque yo soy cineasta, no creadora de contenido y poco a poco se fue dando, porque la industria está demandando cada vez más este tipo de contenidos.

«En los últimos años se ha conseguido mucho sobre el peso de la mujer en el cine»

-¿Esto significa que este tipo de formatos tan novedosos vienen a revolucionar la gran pantalla?

-Dicen que es el futuro. Hay a veces miedo por parte de la ficción tradicional de que estos formatos de repente empiecen a adquirir más protagonismo, pero yo creo que realmente podemos convivir todos en el medio audiovisual sin que sea una amenaza, pero sí creo que forma parte de las nuevas maneras de hacer ficción y que tienden a retroalimentarse.

-¿Y qué aporta? ¿Qué hace diferente a una serie como ésta?

-Utilizar las redes sociales como escaparate es súper interesante. Es un contenido que se lanza a nivel global y te pueden ver desde cualquier parte del mundo. Y es fundamental que nos adaptemos a las nuevas vías de comunicación y llegar a la máxima audiencia. Nos permite captar a esa generación que vive con el móvil en la mano y que consume a golpe de dedo.

- 'Chicos' habla de la vida de tres amigas, Macarena, Nora y Rosa. ¿Puede cualquiera sentirse identificado?

-La serie ha utilizado situaciones reales muy cotidianas y reconocibles precisamente para eso, para que la audiencia se pueda sentir identificada. Son personajes de carne y hueso que cuentan anécdotas del día a día y sobre todo de la sociedad actual para que la gente diga: «¡Ala, si soy yo!». De hecho, nos llegan muchos mensajes directos como: «Soy Macarena el día de nochevieja» o «mi amiga es igualita que Nora».

-Es usted una de las pocas mujeres que han participado en talleres y coloquios en el FiC Gáldar ¿Es difícil ver a mujeres en este rol divulgativo en la industria del cine?

-Creo que en los últimos años se ha conseguido mucho con respecto a la figura de la mujer en el cine. Queda aún mucho camino por hacer. Pero yo creo que no es extraño que una mujer imparta charlas, porque además la visión femenina dentro del cine debe estar presente y así está viéndose en las últimas producciones con gran recorrido y los grandes premios que se están llevando.

-¿Hacia dónde se mueves este tipo de formatos? ¿Cuál es el futuro?

-No lo sé. Cuando yo empecé lo hice dando palos de ciego porque no contaba con referentes, incluso para una tontería como «tengo un minuto para contar una historia, ¿qué hago con los créditos?». La ficción tradicional sí que se está abriendo mucho a las series transmedia, precisamente para poder captar a este público que está más acostumbrado a acceder al contenido a través de un móvil, pero no sé en qué se va a convertir. Nosotros ahora hemos rodado 'Más que chicos', un 'spinoff' de media hora en la que yano sólo se habla de amor: todo lo que significa tener 35 años, ser mujer, la presión que recibimos de la sociedad... Creo que el futuro va por esta línea, formatos que se retroalimentan, dando más amplitud y opciones dentro de una trama.

- Ha podivo ver de cerca a los 252 participantes del certamen de cortos exprés Gáldar Rueda. ¿Qué le parecen este tipo de iniciativas?

-Estupendas, de verdad. Es que tiene que ser así dentro de los festivales para incentivar a la gente joven, a la gente que empieza. Que vean que con un planning y con perseverancia todo es posible. Aquí se ven obligados a cumplir con una fecha, un horario... Una serie de circunstancias para llevar a cabo tu proyecto y esa experiencia es enriquecedora.

-¿Qué le diría a los nuevos creadores y cineastas?

-Que la acción lleva a la opción, que confíen muchísimo en ellos mismos. Con esa actitud, sale. Con trabajo y perseverancia, sale.