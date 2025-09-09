'Fragmentos' lleva el paisaje lanzaroteño hasta el festival de cine de San Sebastián El filme de Horacio Alcalá y protagonizado por Emma Suárez, Manu Vega, Asia Ortega y José Luis García Pérez se proyecta en Made in Spain

CANARIAS7 Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:41 Comenta Compartir

El largometraje 'Fragmentos' se proyectará en Made in Spain, la sección no competitiva del Festival de San Sebastián que recoge una muestra de las películas españolas del año. Producida por E Media Canary, AF y Match Point, está dirigida por Horacio Alcalá y escrita por Frank Ariza.

La película es un drama emocional que aborda las relaciones que pueden 'viciarse', la frustación, la dependencia emocional, los lazos que duelen pero no se rompen y, en general, retrata la complejidad de las relaciones humanas.

El paisaje volcánico de Lanzarote, con tomas realizadas en Timanfaya, y el magnetismo, belleza y, al mismo tiempo, misterio y sensación de aislamiento que provoca, hacen que la isla y la historia vayan de la mano.

Esta historia se construye a partir de silencios, reproches y gestos que revelan heridas profundas en dos atractivas parejas: una joven al borde del colapso y otra adulta que descubre que la felicidad también puede ser frágil.

Raúl (Manu Vega) decide poner rumbo a una playa desierta paradisíaca con su mujer Alba (Asia Ortega) para salvar por enésima vez su matrimonio. Raúl se agarra a una relación tóxica, de placer sexual y las discusiones continuas, sin importar el daño que Alba le causa. Carla (Emma Suárez) y Ben (José Luis García Pérez) son los anfitriones del camping donde se hospedan.

Una pareja de prometidos cuya felicidad pende de un hilo con la llegada de sus invitados. Un libro de preguntas para matrimonios será lo que destape la verdad de ambas relaciones.

E Media Canary es una productora audiovisual con sede en las Islas Canarias, dedicada a la creación de contenidos cinematográficos y televisivos de proyección internacional. Su sello distintivo es la capacidad de combinar talento creativo con el potencial único de los paisajes canarios.

Ampliar Emma Suárez, en 'Fragmentos'. C7

AF es una productora fundada por Frank Ariza y ya ha producido cerca de 30 títulos. La compañía tiene una gran presencia internacional. Ha rodado en diversos países como España, Estados Unidos, México y República Dominicana mientras ha establecido su base de producciones en las Islas Canarias.

El archipiélago estará presente también en otras secciones del Festival de San Sebastián. La nueva película del tinerfeño José Alayón, 'La lucha', se proyectará en el apartado de Nuevos Directores.

Ampliar Una secuencia del filme. C7

Entre los títulos que competirán por la Concha de Oro en la Sección oficial figura 'Maspalomas', filme dirigido por Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, que se rodó en buena medida en localizaciones grancanarios. Hasta tal punto que su título alude al lugar en el que reside su protagonista, Vicente, que a los 76 años, tras romper con su pareja, se ha trasladado hasta Maspalomas para disfrutar del sol, la playa y la fiesta.