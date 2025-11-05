'El fogonero' de Balabánov protagoniza este jueves 'Malditas guerras' en Schamann El filme, que se proyecta a las 19.00 horas en el CCA Gran Canaria a las 19.00 horas, radiografía la desintegración social tras la caída de la URSS

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:32 Comenta Compartir

Alcanzado con notable éxito el meridiano del ciclo 'Malditas guerras', el Centro de Cultura Audiovisual de Gran Canaria (CCA) -calle Cádiz, 34, junto al parque Don Benito de Schamann- continúa acogiendo sus proyecciones.

Así, este jueves día 6 de noviem bre, a las 19.00 horas y, como siempre, con entrada gratuita hasta completar aforo, llega a la citada sala 'El fogonero', (Rusia, 2010), de Alekxéi Balabánov.

Todo un suspense ambientado en la ciudad de San Petersburgo en el ocaso de la desintegración de la Unión Soviética, protagonizada por un fogonero que se dedica a escribir su libro, calentar las casas de sus vecinos y, sobre todo, a no enterarse de las cosas extrañas que suceden a su alrededor.

«Una inteligente película en la que el actor fetiche de Balabánov, Mikhail Skryabin, reconstruye la figura de un ex combatiente de la guerra que el ejército ruso libró contra Afganistán para liberar al pueblo afgano del mundo occidental. Finaliza la guerra al mismo tiempo que la URSS está entonando su final y los diferentes grupos mafiosos se aprestan a tomar sus posiciones en el tablero de la futura Federación Rusa. Bajo su guion y dirección, Balabánov no deja títere con cabeza y ese horno endiablado, custodiado por el guardián de Afganistán, sirve para tapar los crímenes de la mafia», desliza Javier Tolentino, comisario del ciclo.

En cuanto a su director, Alekxéi Balabánov (Ekaterimburgo, 25 de febrero de 1959-San Petersburgo, 18 de mayo de 2013), añade Tolentino que «le han comparado con Quentin Tarantino, Aki Kaurismaki y hasta con Jim Jarmusch. Sin embargo, el cine de Balabánov no admite comparación alguna, y si no, vean Cargo 200 (2012), deja a Tarantino como un cronista de guardería (es un decir) y a Kaurismaki se le congelaría la risa. Hubo actores que al leer el guion se negaron a trabajar en esa terrorífica película».

Este pase cuenta para la introducción y el coloquio final con la presencia de Victoriano Suárez Álamo, periodista de CANARIAS7.