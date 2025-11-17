Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Una imagen de 'I Am Not a Robot'. C7

El Festival Famtástic aterriza en el Teatro Cuyás con un viaje futurista entre IA y robots

La cita, que incluye cortometrajes, gastronomía y música, tendrá el próximo día 21 a partir de las 19.00 horas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:24

El próximo 21 de noviembre, a partir de las 19.00 horas, el Teatro Cuyás de la capital grancanaria acoge una edición especial del Festival Famtàstic que combina cortometrajes, gastronomía y música DJ, bajo el lema 'Robots más IA'.

Esta iniciativa propone sesiones temáticas en las que los asistentes pueden disfrutar de cine breve, degustaciones inspiradas en la cocina del futuro y una ambientación sonoro-artística muy especial.

La selección de cortometrajes incluye piezas realizadas en Canarias, seleccionadas en colaboración con el Festivalito, así como propuestas internacionales: dos films coreanos elegidos a través del SESIF de Seúl y el cortometraje holandés ganador del Oscar 2025, 'I Am Not a Robot'.

Tras la proyección, la chef Jennise Ferrari, del restaurante Qué Leche en Las Palmas de GranCanaria, ofrecerá cuatro degustaciones temáticas elaboradas en directo, inspiradas en el mundo humano-robótico, y explicará su proceso creativo ante el público.

En esta parte gastronómica, estará acompañada por expertos como Matías Hernández Tejera, catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y especialista en inteligencia artificial y robótica, así como por cineastas como Kwan Soo Son, programador del SESIF de Seúl, que analizará cómo se aplica la IA en el cortometraje coreano, y Hugo Santa Cruz, que reflexionará sobre el impacto de la inteligencia artificial en el sector audiovisual.

Esta fusión de arte, tecnología y gastronomía convierte a Famtástic en una propuesta cultural innovadora que invita a creadores, productores y público a vivir una experiencia distinta, y a pensar juntos sobre el futuro que ya está entre nosotros.

