El Festival de Cine de Las Palmas rinde homenaje en 2025 al director David Lynch

La 24º edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria rendirá homenaje este 2025 al director estadounidense David Lynch, que murió en enero, así como a la película 'El acorazado Potemkin', que cumple este año su primer centenario de vida.

Así lo ha anunciado este martes en un comunicado la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, organizadora del certamen internacional, que se celebrará desde el 25 de abril y hasta el 4 de mayo en la capital grancanaria y que este año ha recibido un total de 1.110 trabajos para su selección, procedentes de 86 países de todo el mundo.

Tanto Lynch como la película de Serguéi Eisenstein tienen un rol preponderante en el cartel diseñado para la presente edición del festival, con guiños tanto a la obra del director estadounidense como al filme soviético.

Cartel del 24º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria

El Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria ha preparado una retrospectiva que trata de abarcar todos esos sesgos creativos del director nacido en 1946 en Missoula (Montana, Estados Unidos).

Para ello, ha incluido en la programación las proyecciones de sus largometrajes 'Eraserhead' ('Cabeza borradora'), 'The elephant man' ('El hombre elefante'), 'Blue velvet' ('Terciopelo azul'), 'Wild at heart' ('Corazón salvaje'), 'Twin Peaks: Fire walk with me' ('Twin Peaks: El fuego camina conmigo'), 'Lost highway' ('Carretera perdida'), 'The straight story' ('Una historia verdadera'), 'Mulholland Drive' e 'Inland empire'.

Esto es, ha destacado la organización, «una filmografía que abarca varios de los iconos que ha proporcionado la gran pantalla a la cultura pop en las últimas décadas».

Igualmente, el festival ha programado la proyección de cuatro episodios de las series de televisión 'Twin Peaks con The pilot episode: Northwest passage' y 'Twin Peaks: A limited event series con Part 1 & 2 (My log has a message for you y The stars turn and a time presents itself)', y 'Part 8 (Gotta light?)'.

El pase, cortesía de SkyShowtime, constituye una buena muestra de la obra creada por el propio Lynch y Mark Frost, según los organizadores del certamen internacional, que también incluirán en la programación cinco cortometrajes, también firmados por el realizador estadounidense y que muestra al Lynch «menos conocido» por el gran público.