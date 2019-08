Ferrari: «En la película solo toco la arista de la maternidad subrogada»

«Como cineasta, lo más importante es la conexión de mis trabajos con el público general, el que va al cine de forma natural, que compra su entrada para entretenerse dos horas con una historia», afirma el director que ya participó en este evento con la proyección de su ópera prima, Azul y no tan rosa (2012), ganadora del Goya a la Mejor Película Iberoamericana de 2013. «En esa ocasión no pude asistir. Ahora voy a poder estar en la semana del estreno de la película en las salas españolas», dice contento este creador que confía en el poder del cine. «No voy a cambiar el mundo, pero hablo de las cosas que me interesan y creo en el poder del cine para invitar a reflexionar sobre ciertas cosas, aunque sean pequeñas o insignificantes».

En su ópera prima, indagaba en la paternidad homosexual. «Era una arista de la homosexualidad, que es un tema muy amplio. Solo toco este punto de forma contundente por el debate que se estaba produciendo en España por la ley del matrimonio igualitario y sobre si una pareja homosexual debía adoptar un niño y cómo iba a crecer este niño», recuerda. Ahora, hace lo mismo respecto a los conflictos que puede generar la fecundación in vitro. «En esta película solo toco una arista de la maternidad subrogada y las nuevas tecnologías de la reproducción». De hecho, su objetivo es inducir al debate. «El espectador hará un viaje a través de dos posiciones muy válidas que es necesario escuchar y debatir. No planteo el tema del vientre de alquiler como tal», explica el director sobre esta historia en la que dos parejas se someten a un tratamiento de fecundación in vitro pero, por un error de laboratorio, se intercambian los embriones. «Una pareja pierde al bebé. La otra mujer, cuando se da cuenta del error, decide tenerlo y quedarse al bebé. La legislación dice que la madre es la que da a luz», dice Ferrari, que cree que la legislación está por detrás de los avances médicos y genéticos.