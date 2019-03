Estos son los estrenos de la semana

El director de "Alabama Monroe" (2012), el belga Felix van Groeningen, convierte a Steve Carrell y Timothée Chalamet en padre e hijo en "Beautiful boy", un drama sobre la lucha contra la drogadicción basado en hechos reales.

La película ha pasado por festivales como Toronto, Londres y San Sebastián, donde causó revuelo la presencia de Chalamet, aupado a la fama tras el éxito de "Call me by your name" (2017).