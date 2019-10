Estos son los estrenos de esta semana

A sus casi 84 años, Woody Allen, el maestro de la comedia romántica, vuelve al género donde ha cosechado gran parte de sus éxitos para contar la historia de dos jóvenes amantes universitarios que pasan un fin de semana de encuentros y desencuentros en el Nueva York que ha visto nacer y triunfar al cineasta.

Timothée Chalamet ("Call me by your name") y Elle Fanning ("Maléfica") protagonizan esta historia de amor acompañados de Selena Gómez, Diego Luna, Jude Law y Liev Schreiber.