Érase una vez en... los Óscar

Bong Joon-ho no tenía ni idea -o quizás ese era el plan- del pifostio que se iba a montar en Cannes cuando llevó a Okja a competir por la Palma de Oro en 2017 de la mano de Netflix, que pensaba estrenar la película a nivel mundial sin previo paso por las salas de cine. Se abrió entonces un serio debate sobre el sentido de los premios y la cabida que debían tener los nuevos modelos de exhibición en la industria y, al final, lo único que se llevó fueron abucheos.

Este año, el director coreano no solo arrasó en el Festival con Parásitos -ahora sí, acoplándose a sus normas- sino que parte como favorito en la gala de los Óscar. Una brutal crítica al capitalismo que se cuela en una de sus máximas expresiones esta noche en el Dolby Theatre de Los Ángeles y que opta a seis premios, entre ellos, mejor película extranjera y mejor película.

Hollywood tiene la oportunidad de arriesgar y Joon-ho podría abrir una nueva veda si la Academia le concediese el máximo galardón, convirtiéndose no solo en el primer director surcoreano en conseguir la estatuilla, sino en el primero en elevar a lo más alto del podio a una película de habla no inglesa. Ya en la pasada edición la Roma de Alfonso Cuarón podría haber hecho historia, pero se lo arrebató de las manos Green Book, que entraba más en su fórmula clásica.

Este tipo de espectáculos no dejan de ser un punto de contacto vital en el vasto ecosistema financiero que mantiene a flote el show business. A esta industria le dedica Tarantino Érase una vez...en Hollywood, que a pesar de un reparto de diez -igual que sus nominaciones- el guion no ha conseguido unificar ni a la crítica ni al público. Con todo, a los de la Academia les encantan los autorretratos y podrían cubrir de honores a uno de los trabajos menos interesantes del cineasta.

Frente al resto de nominadas, sin duda, la opción fácil sería apostar por 1917, un relato de guerra contado en un falso plano secuencia -sorprendentemente, no opta a mejor montaje- donde brilla la dirección de San Mendes y, con toda probabilidad, se lleve el premio.

A Todd Phillips se le escurriría así la estatuilla de las manos, a pesar de que Joker llega igual de potente a la cita con once nominaciones, entre ellas, gracias a la interpretación de Joaquin Phoenix, que ya ha alcanzado la fama de no pasar por una nominación sin victoria. Con tintes más dramáticos y humanísticos que de ciencia ficción, si la Academia le concediese a la cinta su máximo galardón podría lanzar un mensaje algo más progresista: las producciones de superhéroes también pueden llevarse el Óscar. Otro de esos riesgos que, seguramente, Hollywood aún no está preparado para asumir.