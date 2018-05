Emma Roberts descubre El Confital

En la ficción ideada por la cineasta bilbaína Alice Waddintong, desarrollada en un guion que firman Nacho Vigalondo y Brian De Leeuw, la joven Uma transita por una recóndita isla en medio del mar. Ayer, este personaje de Paradise Hills correteó, cuando ya caía el sol y la brisa marina helaba el esqueleto, por El Confital, ese mágico enclave oceánico y natural de la capital grancanaria que por un día se transformó en un plató de cine norteamericano.

Desde por la tarde, el equipo de esta producción de Lionsgate y Nostromo Pictures, del grancanario Adrián Guerra, se adueñó de una pequeña y escarpada porción de El Confital.

Una caravana, varios camiones y una carpa anexa de la empresa canaria Macaronesia Films, así como un amplio despliegue de cámaras y focos llamaba la atención de paseantes, bañistas y corredores, que por un minuto variaron su rutina para echar una miradita al llamativo tinglado.

Junto a los técnicos, dos jóvenes, vestidas de blanco, con mallas y zapatillas de ballet, hacían tiempo entre bromas y vistazos al móvil. Hasta que al caer el sol llegó un vehículo de gama alta del que se bajó la actriz y cantante norteamericana Emma Roberts, protagonista de este largometraje. Es el tercero que se filma en Gran Canaria en lo que va de año tras Mirage, de Oriol Paulo, y La viajante, de Miguel Ángel Mejías.

Tras varias pruebas con su doble, cuando apenas quedaban unos minutos para que se fuera el sol, la sobrina de Julia Roberts e hija del también actor Robert, salió de su autocaravana ataviada de blanco, con una cruz plateada colgando del cuello, y con el pelo de color fucsia.

Tras cuatro repeticiones, Alice Waddington se dio por satisfecha, tras una larga jornada de rodaje que se desarrolló por la mañana en el Gran Canaria Arena, en Siete Palmas.

El rodaje de Paradise Hills aterrizó en la isla el pasado lunes, día 14. Culminará, según aseguró ayer el equipo en El Confital, en la madrugada de este sábado.

Las escenas que restan por filmar durante los próximos cuatro días las monopoliza Emma Roberts. En la isla también han rodado Jeremy Irvine, Eiza González, Danielle Macdonald y Awkwafina. Su participación en la fase canaria culminó durante el fin de semana, según las mismas fuentes.

Quien no ha recalado en Gran Canaria ha sido la actriz ucraniana nacionalizada norteamericana Milla Jovovich.

La popular protagonista de las distintas entregas de Resident Evil rodó todas sus escenas de Paradise Hills antes de que este proyecto recalase en el archipiélago canario.

Este proyecto ha supuesto el regreso de Adrián Guerra a su isla natal para rodar una nueva película.

Ha transformado distintos enclaves de la isla en un plató de cine para las producciones nacionales Grand Piano (2013), de Eugenio Mira, Cómo sobrevivir a una despedida (2015), de Manuela Moreno, y para uno de los mayores éxitos de taquilla de la historia del cine español, Palmeras en la nieve (2015), de Fernando González Molina. Para esta última, se convirtió parte de la finca de Osorio en una gran plantación guineana.

También ha rodado en Gran Canaria parte de The Titan (2016), de Lennart Ruff, y Down a Dark Hall (2016), de Rodrigo García y con Uma Thurman como rostro hollywoodiense en su reparto. El año pasado recaló en Fuerteventura con la cinta bélica The Kill Team, de Dan Kraus.

El desembarco en las islas de estos rodajes se debe a la actual política de incentivos fiscales, con una ventaja de veinte puntos con respecto a la que impera en el resto del territorio nacional hasta el momento.