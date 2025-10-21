Elástica Films, productora de 'Romería' de Carla Simón adquiere un guion de IsLaBentura La recta final del laboratorio de creación canario se desarrolla hasta el sábado en La Palma

Elástica Films, productora de la película 'Romería', que tanto éxito ha tenido desde su estreno, siendo incluso una de las tres finalistas para representar a España en los Premios Oscar, acaba de firmar un contrato para producir uno de los guiones participantes de la actual edición de IsLABentura Canarias.

El anuncio se produce en la recta final del laboratorio de ámbito internacional, que esta semana afronta su última fase con la presentación de los guiones finalizados ante la veintena de productoras nacionales e internacionales de cine y televisión que vendrán a las islas en busca de historias para nuevas películas y series.

El lugar elegido este año para conectar directamente a productoras con guionistas de forma presencial será La Palma. Todo el grupo se alojará en Puerto Naos, una de las zonas más devastada por el volcán, que empieza a recobrar ahora cierta normalidad cuatro años después de su erupción.

A pocos kilómetros de allí, en la Casa Massieu de Argual, dieciséis guionistas defenderán sus historias ante estas productoras el viernes 24 de octubre, en intensas sesiones de mañana y tarde. Al día siguiente, sábado 25, estarán todos en la gala de entrega de premios que se celebrará en el cercano Parque Antonio Gómez Felipe, en Los Llanos de Aridane.

El área de Cultura del Gobierno de Canarias, organizador de IsLABentura Canarias, ha considerado de interés que un acontecimiento de tanta relevancia pueda celebrarse en La Palma, contribuyendo así también desde su área de Cultura a reactivar su economía y atraer inversiones a la zona. Allí estarán representantes de una veintena de productoras, entre ellas, Movistar Plus, Amazon, MediaPro, TeleCinco Cinema, Mediacrest, Onza, Portocabo o Elástica Films, por nombrar solo algunas de las más conocidas por el gran público.