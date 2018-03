‘El Titán’ ve la luz en Netflix

El 1 de febrero de 2016, The Titan (se puede traducir como El Titán), comenzó su rodaje en un chalet privado, diseñado por Luis Cabrera, en Monte León, en el sur de Gran Canaria.

Fue el punto de partida para casi dos meses de rodaje en la isla de esta historia de ciencia ficción, que dirigió el alemán Lennart Ruff, y que desde hoy se podrá ver en Netflix.

En esta plataforma de internet ve finalmente la luz, sin un estreno previo en las salas comerciales tradicionales, esta producción de las empresas 42, Automatik Entertainment, Amel Company y Nostromo Pictures, del grancanario Adrián Guerra, que pasó por las islas atraída por los incentivos fiscales.

El actor británico Sam Worthington encabeza el reparto de esta historia militar y de corte futurista. Figuran desde el actor Tom Wilkinson, también británico, junto a la actriz norteamericana Taylor Schilling –famosa por su protagonismo en la serie Orange is the New Black–, Sofia Boutella, Nathalie Emmanuel, Diego Bonetta y los españoles Nathalie Poza y Gustavo Salmerón, entre otros.