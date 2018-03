El MMF acoge el estreno nacional de ‘Camarón’

Amplio espectro sonoro.

Ocho citas musicales. El MMF ofrece este año ocho conciertos en diferentes espacios: Cicca, plaza de Santa Ana o Paper Club, entre otros.

Andrew Combs. El cantautor de Nashville -uno de los protagonistas del documental sobre las nuevas voces de la americana music, Heartworn Highways Revisited- actuará en el Cicca el 11 de abril a las 21.00 horas. Al día siguiente, la banda grancanaria Luz de futuro actuará en el bar Shack, en la capital grancanaria, a partir de las 21.30 horas.

Guadalupe Plata y Cintia Lund. El programa continúa el viernes 13 de abril en la sala The Paper Club con el rock pantanoso de los andaluces de Guadalupe Plata y la creadora canaria de ascendencia sueca Cintia Lund, que compartirán escenario esa noche a partir de las 22.00 horas.

Cita en Santa Ana. El apartado musical continuará al aire libre el sábado 14 de abril con una intensa jornada que arrancará a las 6 de la tarde. Ese día, por el escenario ubicado en la plaza de Santa Ana desfilarán la banda madrileña Rufus T. Firefly, la formación catalana Joana Serrat & The Great Canyoners, los grancanarios de Nimañana y el dj y multiinstrumentista Digital 21; que proyectará durante su actuación un vídeo adaptado al entorno arquitectónico de la plaza. Además, un día antes, el artista digital dará una conferencia sobre el videoarte en el Palacete Rodríguez Quegles.

Música en el cine. Por otra parte, algunas proyecciones se acompañarán de actuaciones en directo, como el documental sobre John Coltrane que contará con la música de Takeo Takahashi, Tanausú Santana y José Vera Bello.

Documentales. Además del estreno nacional de la película Camarón: flamenco y revolución, el MMF incluye la proyección de títulos recientes como Eric Clapton: A Life in 12 Bars (2017), Chasing Trane: The John Coltrane (2016), When God Sleeps (2017) sobre el músico de punk iraní Shahin Najafi; Tony Conrad: Completely in the Present (2016), Mi vida entre las hormigas (2017), sobre Los Ilegales; Chavela (2017) o Rumble: The Indians Who Rocked The World (2017) que indaga en las raíces indígenas del rock de EE UU. El acento canario lo pondrá el documental Suárez DC, de José María de Páiz, sobre el fundador de Teclados Fritos. Además el festival rescata cintas sobre Joy Division, The Swell Season, Crosby Still Nash & Young, la nueva ola de la americana music, la odisea personal del guitarrista Jason Becker o el poder curativo de la música (Alive Inside).