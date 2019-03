El Mecas arranca este domingo

«Confiamos en que este año salga muy bien. Ha cogido un mayor empaque. Hemos tenido más tiempo para prepararlo y para promocionarlo dentro de la industria», apunta Lorena Morin, programadora del festival y organizadora del Mecas, que se desarrolla desde hoy y hasta el martes, día 26, en el teatro Guiniguada de la capital grancanaria.

A pesar no contar con una gran promoción nacional e internacional como sí tienen otros mercados, en el Mecas de este año se han presentado un total de 56 proyectos.

Finalmente, son nueve los trabajos internacionales que se disputan el premio de 8.000 euros para la postproducción de su trabajo: Le bel été (A Beatiful Summer), de Pierre Creton; Puerto deseado, de Diana Toucedo; El trabajo o a quién le pertenece el mundo (Work or to Whom Does the World Belong), de Elisa Cepedal; La viajante, de Miguel Ángel Mejías, proyecto que ganó Isla Mecas en 2017; Las ranas, de Edgardo Castro; Las poetas, de Laura Citarella y Mercedes Halfon; Those That, at a Distance, Resemble Another, de Jessica Sarah Rinland; Jesus Shows You the Way to the Highway, de Miguel Llansó; y Tony Driver, a Backward Deportee, de Ascanio Petrini.

«Buscamos proyectos que después sean marca del Bafici, Locarno, Venecia o San Sebastián. Contactamos con proyectos en Berlín, San Sebastián y Rotterdam. A algunos les mandamos invitaciones personales, pero otros muchos se han enterado solos. Ya funciona el boca a boca dentro de la industria», comenta Lorena Morin.

Se muestra especialmente satisfecha de que se trate de películas que «van con la línea» del festival de la capital grancanaria, que opta por el cine independiente, de autor y vanguardia.

«Este año damos un paso más. Compite en la Sección Oficial el largometraje Pirotecnia, que pasó por el Mecas. Es una película pequeña, inteligente y realizada con material encontrado, que cuenta la historia de Colombia de una forma muy especial», dice orgullosa.

Además, en la sección Panorama se podrá ver otros dos títulos que pasaron por el Mecas, como son Hamada y Mudar la piel, así como La ciudad oculta, que figura en Canarias Cinema.

Lorena Morin destaca que este año acuden a esta cita «más profesionales de la industria», que asesorarán a los profesionales locales y foráneos en aspectos significativos de la postproducción.

Destaca la puesta en marcha de un taller de la European Audiovisual Entrepreneurs (EAVE), programa líder en la formación y desarrollo de proyectos, gracias al apoyo de la Gran Canaria Film Commission.

Los profesionales de esta institución han seleccionado seis proyectos para asesorarlos. Se trata de: La viajante, de Miguel Ángel Mejías; La hojarasca, de Macu Machín; Matar cangrejos, de Omar A. Razzak; Voy a desaparecer, de Coré Ruiz; El mapa para tocarte, de Mercedes Afonso; y Suecia, de Amaury Santana.

Otro apartado importante que se mantiene este año es Isla Mecas, que busca potenciar la industria local y para ello conecta a los cineastas canarios con profesionales nacionales e internacionales. «Se presentaron este año 13 proyectos y finalmente se han seleccionado siete para el Pitch de este año», comenta Lorena Morin.

Se trata de los proyectos: 20 años sí es mucho, de Daniel Mendoza; Matar cangrejos, de Omar A. Razzak; Voy a desaparecer, de Coré Ruiz; El mapa para tocarte, de Mercedes Afonso; Toledo y los objetos del deseo, de Lila Organa; Gliese, de Jorge Guimerá; y Desapareció la lluvia, de Alba González de Molina.

Optan a los premios Canary Island Films, con 1.200 euros para acudir a un mercado internacional y al de la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM) que les cede sus instalaciones para la postproducción de su filme.

Hoy, a las 10.00 horas, se desarrolla la primera clase magistral, titulada El Pitching de tu proyecto, a cargo de Augustina Chiriano, fundadora de Mutante Cine con Fernando Epstei. A las 12.00 horas, siempre en el Guiniguada, interviene Raquel Cabrera, con la charla Estrategias de marketing para festivales. Por la tarde se desarrollarán distintas conferencias y mesas redondas, con profesionales locales y nacionales del sector.

Mañana destaca la intervención de Silvia Anoro Gastón, subdirectora general de Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual del ICAA, que versará, a partir de las 18.15 horas, sobre el Presente y futuro de las ayudas a la producción del ICAA.

Para asistir a las actividades hay que inscribirse en el correo: mecas2@lpafilmfestival.com