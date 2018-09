El ICI recibe, al fin, a María Dolores Marrero

En dos ocasiones, tal y como pudo comprobar este periódico, Marrero solicitó entrevistarse con ella. En ambas ocasiones, sus correos electrónicos no recibió respuesta. Tras conocer su caso por las informaciones publicadas en CANARIAS7, la oficina del Diputado del Común sí que encontró un hueco en su agenda para conocer de primera mano la realidad que denuncia.

Beatriz Barrera, adjunta especial de igualdad entre mujeres y hombres y violencia de género del Diputado del Común, se reunió con ella el pasado 22 de agosto. Tras la entrevista y tras analizar la información recabada, actuó «de oficio» traslando una queja al ICI y otra al Comisionado de Transparencia, ya que esta segunda institución pública tampoco responde a los requerimientos de Marrero.

«Hemos encontrado fundamento en su caso, por eso no puede ser que dos instituciones públicas no le respondan. Siempre lo tienen que hacer, es su deber», explica Beatriz Barrera.

Cargada de prudencia, tras escuchar a Marrero y estudiar su caso, apunta que resulta evidente «que algo no funcionaba a nivel laboral en Canarias Cultura en Red». «Hemos solicitado información a la nueva directora ejecutiva de esa empresa pública y cuando la tengamos y la estudiemos, nuestra intención es reunirnos. Se trata de una situación que ha sido objeto de varias preguntas parlamentarias y de otras dos denuncias de extrabajadoras. Por el momento no me puedo pronunciar», añade Barrera.

María Dolores Marrero sigue con su batalla judicial por la vulneración de derechos fundamentales de la que dice que fue objeto y contra su exabogado. «Ese proceso judicial sigue su curso. Cuando culmine, estudiaremos si se lesionan sus derechos o no. Hemos contactado con el colegio de abogados para que tenga una defensa adecuada», señala la adjunta especial.

«El caso de María Dolores Marrero es importante, por ella, por supuesto, y para que otras mujeres que padecen o han padecido una situación similar, tanto en una empresa pública o privado, denuncien. Desde que esta oficina comenzó a funcionar el 1 de agosto hemos tenido una gran actividad. Las denuncias en el área de igualdad y violencia de género se han duplicado con respecto a los dos meses anteriores», dice Beatriz Barrera.