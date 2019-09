El cine se proyecta en la universidad

La vicerrectora de Cultura y Sociedad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Pino Quintana, junto al director del Aula de Cine de la ULPGC, Diego Grimaldi, y la directora de Acción y Proyección Cultural del Vicerrectorado de Cultura y Sociedad, Soraya García, presentaron públicamente la programación del primer cuatrimestre del Curso 2019-2020 del Aula de Cine, Aula Cultural de la ULPGC. En total, se programan tres ciclos propios y tres colaborativos, además de un curso cultural que será impartido por el miembro del Aula cultural y Director del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Miranda.

Como es habitual, todas las proyecciones serán a las 19 horas, en el salón de actos de Humanidades (campus del Obelisco) y con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo. Además, el público podrá participar en un pequeño coloquio tras cada proyección.

El primero de los ciclos previstos, que comenzará el próximo viernes 20 de septiembre, con la película Las Amigas (1955), estará dedicado a Antonioni. Se hace un recorrido por su filmografía más valorada, que comprende el periodo de 1955 a 1964: aparte de Las Amigas, se incluyen El Grito (30 de septiembre), La Aventura (4 de octubre), La Noche (día 11), El Eclipse (18) y El desierto rojo (25).

El segundo bloque en el que se apoya el aula del cine reúne la filmografía más valorada de Michael Powell y Emeric Pressburger, conocidos como pareja creativa como The Archers: Vida y muerte del Coronel Blimp (30 de octubre), Un cuento de Canterbury (6 de noviembre), Sé a dónde voy (día 13), A vida o muerte (15) y Narciso Negro (20).

En cuanto al tercer ciclo propio del curso, hay que reseñar que se trata del más alternativo, con una serie de películas recientes que trata de explicar las diferentes épocas y cinematografías: ¡Lumière! Comienza la aventura (21 de noviembre), Hitchcock / Truffaut (día 27), Manual de cine para pervertidos (Slavoj Zizek) (29), A Story of Children and Film (4 de diciembre), Las películas de mi vida (13 de diciembre) y The Green Fog (18).

Como ya es tradición, la programación contempla tres ciclos colaborativos: el de Marrueco como país invitado; el del impacto de la crisis de 2008 en España; y el de derechos humanos.

Además, durante todos los viernes desde el 4 de octubre hasta el 25 de enero se impartirá la segunda parte del curso Carisma, que comenzó a impartir Luis Miranda.