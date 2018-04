El bosque infinito

Deje a un lado la razón. Láncese sin pensar en las profundidades de ese palacio zarista y en el profundo bosque cercano. No se deje engañar. Cuando crea que ha entendido algo, que ha logrado agarrar el nexo que une el relato que narra la cortesana, en breve sabrá que se trata de un espejismo. El viaje es pura fantasía, tan real como onírica, tan espiritual como irracional, como ya le advertíamos al comienzo.

Si tiene claras y asume estas premisas, logrará saborear la compleja, surrealista y estética propuesta del cineasta ruso Rustam Khamdamov, que con el título de En saco roto (The Bottomless Bag), se proyectó ayer dentro de la Sección Oficial a concurso del 18º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Si no lo hace, si se aferra a la razón y es tan osado de asumir el rol de un explorador que, sentado en la butaca del cine, intenta alcanzar el sentido y los fundamentos de esta poliédrica historia, se topará con un callejón sin salida. Así le ocurrió, en el pase matinal de ayer, a un puñado de espectadores, que abandonó la proyección cuando ni siquiera se había llegado a la mitad del metraje. Entre los que huyeron figuraba el cineasta rumano Radu Jude, miembro del jurado de esta Sección Oficial, por lo que ya queda muy claro que si la unanimidad es un criterio importante a la hora de determinar el palmarés, este largometraje se volverá de vacío para Rusia.

En saco roto (The Bottomless Bag) es una de esas apuestas festivaleras que, a pesar de estar rodada en un bellísimo blanco y negro, no sabe lo que son los grises. Apasiona o se desteta. No existe un término medio para esta historia alegórica, espiritual, surrealista, plomiza, literaria, poética, irónica, irritante y una larga de calificativos que se ajustan a la realidad según el bando en el que se sitúe cada espectador que la contemple.

Rutam Khamdamov viaja en el tiempo con esta propuesta. Por un lado, lo hace para contar una historia que se inspira en un relato del japonés Ryunosuke Akutagawa, que el cineasta ruso traslada a la época zarista. Allí, una cortesana le narra al zar un cuento de hadas sobre un príncipe del siglo XIII que fue asesinado en un bosque. La narración tiene un punto de salida, pero después toma tantos caminos como infinitas son las interpretaciones y las posibilidades que esconde ese bosque infinito.

Por otro lado, viaja al pasado como tributo a los referentes que inspiran gran parte de las bellísimas y enigmáticas imágenes. Desde su paisano Eisenstein hasta Dreyer, Murnau y Kuroshawa y su Rashomon (1950), que inspiró especialmente a esta película, reconoció su intérprete Elena Morozova.