El ataúd más icónico de la historia del cine canario cumple 30 años

Quizá su lozanía se deba a la frescura que le insuflaron una tropa de jóvenes sedientos de cine, bien guiados por unos cuantos expertos y técnicos de Televisión Española en Canarias en una experiencia memorable en la que futuros profesionales tuvieron su primer contacto práctico con el séptimo arte.

La iniciativa partió del Cabildo de Gran Canaria que convocó un concurso de guiones en colaboración con Televisión Española. Los textos premiados se filmarían con el asesoramiento de prestigiosas figuras del cine español. Así, por esta iniciativa pasaron nombres como Pilar Miró, Miguel Picazo, Lola Salvador o Jaime Chávarri. «Este fue el primero de los cortos que se rodó», explica la productora ejecutiva de ‘Calvario...’ y promotora del concurso, Lola Marrero. Los otros trabajos que le siguieron fueron Mi hermano, de Fernando Pérez, La ruleta rusa, de Rosario Domínguez y El sueño, de Ramón Rodríguez. «Fue una experiencia increíble», recuerda Marrero sobre esta iniciativa formativa de bajo coste, donde únicamente cobraban los profesionales.

Sergio Hernández, con 24 años, fue el encargado de romper el hielo. No lo tuvo fácil. De hecho, la película empezó con muy mal pie. «Teníamos un director de fotografía de TVE. Era técnico de iluminación. Dos días antes del rodaje tuvo un accidente de moto y falleció», comenta el que fuera director del aquel corto y que actualmente es un profesional curtido en la dirección de arte.

Tampoco Hernández contó con la ayuda prometida. «Iba a venir de asesor Luis García Berlanga, pero tuvo un cólico nefrítico y no pudo venir», explica Hernández que asumió el reto de buen grado. «La juventud es atrevida. No estaba acojonado. Lo podía hacer mejor o peor, pero lo iba a hacer», explica el debutante, que recuerda con cariño el ambiente del rodaje. «Fue increíble. Eso se pierde en el cine profesional. Todo era nuevo y todo el mundo era muy entusiasta. En aquella época, en Las Palmas estaba arrancando todo. Hubo movida», añade Hernández que se vio envuelto en una curiosa polémica. «La Provincia publicó por error que el Cabildo patrocinaba la película con 400 millones de pesetas, no 4 millones. No rectificaron. Me decían: ¿quién es ese niñato que se cree Spielberg?», comenta risueño el director que jamás cobró por este trabajo. Tampoco lo necesitó. «Sentí que me estaban regalando un parque de atracciones. Me sentí como Luis XIV con su corte y recuerdo tratar bien a todo el mundo». De hecho, rememora la carta de un figurante que quiso agradecerle su buen trato, un gesto que él también respondió por escrito. «Solo tengo palabras de agradecimiento para todos. Hicieron posible algo que no fue solo mío», comenta desde Málaga el director de arte rememorando a Dunia Ayaso, que hizo el vestuario; a Diego Reyes, responsable del vestuario, a la montadora Rosa Salgado– que había trabajado con Berlanga y Chávarri–, a Lourdes Rojas, Luis Roca, David Delgado, Francisco Melo Junior, Benito Anula, Manuel Rojo, Fulgencio Saturno... y muchos otros. «Las películas son películas. Las personas que las hacen –afirma rotundo Hernández– son más importantes».