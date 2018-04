El artista de toma única

Sigfrid Monleón (Valencia, 1964) está expectante ante el recibimiento que tenga El pintor de calaveras entre el público del festival. «Todos tienen una idea de Pepe Dámaso en Canarias. Es muy popular. He partido de una mirada limpia y nueva. Me interesa mucho ver cómo reacciona el público y la gente de ahí que conoce muy bien la obra y la vida de Pepe», explica el director de esta producción que se estrena esta noche, a las 20.00 horas, durante la gala de inauguración del 18º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, en el teatro Pérez Galdós.

Esta producción del grancanario Andrés Santana, reconoce Sigfrid Monleón, «no es una película convencional». «Tiene otra mirada de la habitual que se tiene de Pepe, al que se descubre en sus silencios y en la intimidad. Algo que sorprende de alguien que en público está acostumbrado a no dejar un vacío sin palabra», apunta.

Señala que El pintor de calaveras «es un acercamiento cinematográfico y plástico» a la figura de este artista, nacido en Agaete, en diciembre de 1933.

«Pepe es un artista y como tal se expresa a través de su obra. He buscado un dispositivo cinematográfico para buscar una equivalencia y contar su mundo personal y su universo plástico. Ambos están confundidos por completo, no se pueden entender sin el otro», asegura el director del documental El último truco (2008), sobre Emilio Ruiz.

Para alcanzar este objetivo, Monleón ha buscado hacer «justicia» a su protagonista. «Tiene que respirar como él es, no como quiere que lo vean. Pepe tiene soledades, añoranzas y melancolías... No es solo el personaje que habitualmente sale en los medios de comunicación. Tiene muchas cosas profundas, además de un trabajo solitario ante el lienzo. Eso es lo que más me gusta de la película. El otro Pepe, aunque siempre es el mismo y es complementario con el que todo el mundo conoce en las islas. Dámaso habla, calla, ríe, llora, se enfada, disfruta de la vida y siente sus pérdidas durante toda la película», comenta el codirector de Ciudadano Negrín (2010), junto a Imanol Uribe y Carlos Álvarez.

Resulta complicado etiquetar como ficción o documental a El pintor de calaveras. «No hago distinciones entre documental y película de ficción. En este caso, no existe un afán didáctico. Para mí, todo es cine. Es bonito que una investigación te abra caminos y te lleve a conocer cosas. También sucede con la ficción, donde el guion trasciende cuando se entra en los decorados y aparecen los personajes de carne y hueso. El documental es un vehículo doble de conocimiento. Tienes que estar siempre pendiente de que ocurran cosas. En El pintor de calaveras lo he manipulado lo menos posible. Tenía una idea de puesta en escena y un argumento y un desarrollo plástico. El dispositivo cinematográfico impone rigor y una serie de cosas que ayuda a que se abran nuevas ideas», explica.

Tocó lo menos posible a Pepe Dámaso porque resulta imposible hacerlo. «Pepe no actúa. Es de toma única. Es incapaz de decir dos veces lo mismo. No logra repetir algo y de la misma forma para una segunda toma. Crea de la nada. Nunca le dije lo que tenía que hacer. Le anunciábamos a dónde íbamos o con quién se iba a ver y ahí salían las cosas solas», asegura el realizador con orgullo.

La película también retrata «la identidad canaria». «Pepe ha construido todo sobre ésta. Por ejemplo, él está entre Agaete y La Isleta. Dos sitios de una fuerte identidad canaria», añade el director desde Madrid.