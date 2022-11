Dulcinea, el último reto de Yldaura

Autacuperche estaba esperando a Peralta con la lanza que atravesó al villano y vengó a su Iballa». Esta es una de las frases de Dulcinea, el personaje al que ha dado vida la grancanaria Yldaura Suárez Ramírez durante el rodaje de la tercera entrega de la comedia germana 'Endlich Witwer', que recaló el pasado mes de octubre en Gran Canaria y La Gomera. Nada relevante si obviamos un detalle significativo. Yldaura Suárez cuenta con 92 años y las tomas que protagonizó, rodadas en una casa-cueva en el barranco de Guayadeque, las resolvió a la primera para esta producción de Bavaria Fiction por encargo de ZDF y que ha contado como enlace en las islas con la empresa canaria Seven Islands Film.

« ¡Soy un caso! Algunos se echan para atrás cuando les digo la edad que tengo. Si me llaman para un rodaje, voy según lo que sea. Si es lejos o se rueda de noche, no voy. Pero si me ponen a alguien que me ayude todo el rato, me apunto», comenta entre risas Yldaura Suárez en el parque de Santa Catalina, cerca de su domicilio que está a un paso de Las Canteras, por cuyo paseo camina cada mañana y en cuya playa tenía previsto darse un baño cuando terminara de atender a este periódico.

Yldaura Suárez, en la piel de su personaje Dulcinea, durante el rodaje en Guayadeque. / c7

Para 'Endlich Witwer 3' (se puede traducir como 'Al fin viudo'), esta grancanaria con una vitalidad contagiosa da vida a una señora mayor descendiente centenaria de los guanches que guarda un secreto y que aparece en el camino del protagonista de la historia, el viudo Georg Weiser, al que da vida el actor Joachim Król. «Un amigo fue quien me comentó que buscaban a una persona mayor para el personaje y por eso me presenté. Me trataron muy bien. Estuvieron todo el rato pendientes de mí», rememora esta actriz aficionada que tiene un secreto para conseguir que las tomas salgan a la primera, como sucedió con este proyecto. «Tengo sangre fría para todo. Yo no me pongo histérica. Tengo mucha pachorra. Hay cosas que 'siento un poco por dentro', pero en el rodaje no me pongo nerviosa. Cuando actúo lo paso muy bien», confiesa.

Reconoce que la memoria no la tiene tan fresca como antaño, pero a pesar de que han pasado varias semanas desde el rodaje, repite sin problemas varias de las frases a las que dio vida para esta producción centroeuropea. « Estuve memorizando los diálogos con mi hijo, que no eran muy largos, durante varios días antes en casa. En el rodaje, una persona me los repetía antes de que grabaran y todo fue muy bien», resalta.

Con Juan Carlos Falcón

Yldaura Suárez Ramírez no se estrenó delante de una cámara de cine con este rodaje otoñal. Su puesta de largo fue con el cortometraje ' Yo Look, tú look' (1997), del cineasta grancanario Juan Carlos Falcón.

Yldaura Suárez, en el parque de Santa Catalina. / Arcadio suárez

«Su hijo Dionisio, que toca la viola, era muy amigo de Sindo Saavedra y fue quien compuso la banda sonora para mi primer cortometraje, 'Mátame'. El corto en el que participó Yldaura salió de un curso que se hacía en el Cabildo. Nos reunimos un grupo del que salió el equipo de rodaje, desarrollamos el guion y yo me encargué de dirigirlo. Buscábamos a alguien que hiciera de una persona mayor y me enteré de que Yldaura había hecho teatro costumbrista. Fue una profesional como la copa de un pino. Recuerdo que lo hizo genial. El cortometraje estaba basado en los prejuicios, en cómo la gente se deja llevar por la primera impresión. Su personaje se encontraba en una guagua y pensaba que un chico que estaba allí la iba a atracar por la pinta que tenía. Ella se lo preparó todo muy bien, fue una gran experiencia», rememora el cineasta grancanario.

León Lacave

Otro director que también sabe de las cualidades interpretativas de Yldaura Suárez es Daniel León Lacave, que contó con su participación en dos de sus cortometrajes, 'Hanna, después del tiempo' (rodado en 2004 y estrenado al año siguiente) y 'Viajeros' (2019).

«Trabajar con ella fue una gran experiencia. Yldaura es una persona muy preparada, con un gran bagaje y eso se nota cuando actúa», explica el cineasta grancanario que ultima una serie de televisión.

«No es fácil encontrar protagonistas para personajes que sean personas mayores. La experiencia en 'Hanna, después del tiempo' fue magnífica. Habían pasado 15 años cuando me propuse rodar 'Viajeros' y pensé de nuevo en ella. La llamé y se apuntó encantada. A pesar de su edad aguantó perfectamente los dos días de rodaje. Soportó sin problemas todo el trajín dentro de la guagua en la que rodamos. Recuerdo cómo no tuvo problemas para cambiarse de vestuario allí mismo, una vez que le pusimos un biombo. Si vuelvo a necesitar una persona mayor para que interprete a un personaje, no dudo en volver a llamarla», subraya León Lacave.

El punto de partida

Yldaura Suárez es natural de Teror. Y no es baladí. «Cuando era joven, allí no había nada y por eso nos dedicábamos a hacer comedias teatrales. Unas eran para cantar y otras para actuar. Recuerdo incluso una función a la que vino el Obispo. También hicimos una zarzuela, 'Choza y palacio', en la que yo era la hija de la duquesa. La hicimos en el cine de Teror», recuerda.

De ahí surgió la compañía Guayere, amateur, que iba por la isla representando piezas costumbristas propias y de distintos autores. « Íbamos por los pueblos y teníamos mucho éxito y actuábamos gratis», recuerda quien nunca se planteó ser actriz profesional. Eso sí, ha escrito tres obras teatrales que se editaron en un volumen que contaba con un prólogo de Sindo Saavedra: 'Llega Vicente licenciado', 'Parada de guaguas' y 'El cardo que está p'a un burro...'.