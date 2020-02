Disney une en los cines a Homer con Pixar

«Maggie Simpson se ha quedado sin palabras... Playdate with Destiny , un nuevo cortometraje de The Simpsons justo antes de Onward de Disney y Pixar. ¡Solo en los cines!», anunció la serie de la familia amarilla en su cuenta de Instagram. En esta publicación se ve una imagen de Maggie, la más pequeña de los Simpson, con gafas de sol y acompañada por un niño en una terraza muy romántica y mirando al mar.

O nward , la nueva película de Pixar, llegará a los cines el próximo 6 de marzo y lo hará con un regalo extra para los fans: un cortometraje de The Simpsons que se proyectará antes de la cinta y que es la enésima demostración del enorme poder que tiene Disney ahora mismo en Hollywood.

Tradicionalmente, aunque hay algunas excepciones tan recientes como la de Toy Story 4 (2019), las películas de Pixar cuentan con un cortometraje que se ve en los cines justo antes de la cinta. Varias de estas piezas han sido tan aclamadas por el público y la prensa que han llegado a ganar el Óscar al mejor cortometraje de animación.

En el caso de Onward, no será un cortometraje introductorio de Pixar sino una pieza de The Simpsons, una serie que, desde que Disney cerró la compra en 2019 de 21st Century Fox, forma parte del descomunal catálogo del imperio de Mickey Mouse. The Simpsons, la serie de animación más famosa y popular de la historia, está emitiendo en estos momentos su temporada número 31.

La familia creada por Matt Groening desembarcó en la gran pantalla en 2007 con la película The Simpsons Movie, que, hasta el momento, es la única incursión de los Simpson en el cine.

En cuanto a Onward, se trata de una película de fantasía dirigida por Dan Scanlon en la que se cruzan unicornios, gnomos, sirenas y elfos dentro de un entorno absolutamente urbano.