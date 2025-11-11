David Baute: «Mi forma de entender el cine y la vida no ha variado tras lograr el Goya» El cineasta tinerfeño presenta este miércoles, a las 20.30 horas, 'Mariposas Negras' en el marco del festival SREC que se celebra en el Víctor Jara de Vecindario

Francesc Zanetti Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de noviembre 2025, 23:10

El realizador tinerfeño David Baute llega este miércoles 12 de noviembre a la Muestra de Cortometrajes San Rafael en Corto (SREC) para poner en valor el rótulo escogido para su 21º edición que se desarrolla hasta el próximo viernes en el Teatro Víctor Jara de Vecindario: 'Cine y Migración. Migrar es un derecho'. Baute, también director del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias, hablará a las 20.30 horas de 'Mariposas negras', largometraje que obtuvo este año el Goya a la Mejor Película de Animación, ofreciendo detalles al público de su largo proceso de realización en el que invirtió más de trece años con su productora Tinglado Films.

«Siempre hemos trabajado el cine social, político y medioambiental porque entendemos que el cine puede ser útil para crear conciencia social sobre los grandes asuntos que afectan al planeta. Ello no va reñido con los planteamientos artísticos y creativos que deben también presidir la factura formal de cualquier película o producción», señala Baute, que retrata en este filme la peripecia de Lobuin, Vanesa y Soma, tres mujeres de puntos muy distintos del planeta, cuyas vidas se ven sacudidas por el cambio climático cuando lo pierden y se ven forzadas a migrar para sobrevivir.

El tinerfeño, que ahora se encuentra en fase de realización de dos cortometrajes de animación y otro largo en desarrollo, 'Lejos, cerca', de María Abenia, admite que 'Mariposas Negras' se convirtió finalmente en un largo de animación cuando su equipo se percató de las dificultades surgidas con las protagonistas del guion al verse obligadas a desplazarse a otros lugares en donde no podían seguir filmándolas, o bien porque sus familias se negaban a garantizarles los permisos para grabarlas. «Seguimos documentándonos sobre sus historias y con los productores locales proseguimos trabajando el guion hasta que nos dimos cuenta de que la mejor manera era hacerlo a través de la animación. Desconocía por completo el lenguaje de la animación que es muy complejo porque necesitas mucho equipo con talento para afrontar las fases de su proceso», puntualiza Baute. Lo cierto es que ahora, gracias a 'Mariposas Negras', Tiglado Films ha generado una unidad dentro de la productora con buena parte del equipo que trabajó en la película.

En paralelo

Muchos proyectos los acometen de manera paralela en dicha productora mientras buscan financiación para los mismos. «Estamos terminando en Paraguay otro proyecto de un largometraje que mezcla ficción y documental que habla de los sin tierra y que estará listo para principios del año 2026, y en septiembre empezamos a producir la película 'Tres balas' en República Dominicana», adelanta el director, que suma 25 años como documentalista.

Reconoce que el éxito imparable de 'Mariposas Negras' lo cogió por sorpresa tanta a él como a todo el equipo de la producción. «Cuando realizas una película no estás pensando si le puede ir bien, aunque sueñas con ello. Es algo que no tienes en mente, sobre todo porque nuestra productora no aspira a estar en grandes festivales. Sigo siendo quien soy. Mi día a día sigue siendo el mismo. Al día siguiente de recibir el Goya estaba en el colegio de mi pueblo porque realizaba unos talleres audiovisuales en el centro con los mayores para grabar un documental. Mi forma de entender el cine y la vida no ha variado nada desde entonces. Ha sido un año muy especial y quedará como eso seguramente. Sigo haciendo lo que me apetece hacer y cada producto a partir de ahora llegará a donde tenga que llegar», subraya.

«El audiovisual es un instrumento útil de transformación social. Generamos otras miradas y perspectivas sin ejercer dogmáticamente nuestra verdad, porque el espectador es maduro para extraer sus propias conclusiones», añade David Baute, que dice que por suerte «hago el cine que quiero. A veces la financiación te lo impide, pero los temas e ideas que nos enamoran y atraviesan los elegimos y nos volcamos con ellos en la productora. No somos una empresa de servicios. En su trasfondo hacemos un cine artesanal, autoral, que observa y que nace de cuestiones que a nivel social entendemos que deben ser contadas».

Confiesa que admira a José Luis Guerín en el campo del cine de realidad y a Pablo Berger en el de la ficción. «De joven cuando estudié admiré el cine realista italiano, del que quizás he heredado la facilidad para trabajar con pocos medios y actores no profesionales», afirma el realizador tinerfeño para quien la belleza cumple un papel fundamental en su cine.

«En nuestros primeros trabajos no cuidábamos tanto la poética visual, quizás porque enfocábamos más nuestra mirada hacia la denuncia y los hechos. Desde hace unos años cuidamos el trabajo artístico que hay detrás de una película tanto en rodaje como en laboratorio para lo que contamos a nivel argumental vaya acompañado de una cuidada estética», concluye Baute.