Cuatro largos y doce cortos compiten en Canarias Cinema

Los largometrajes son: Blanco en blanco, de Théo Court (España, Chile, 100 min.); De los nombres de las cabras, de Silvia Navarro Martín y Miguel G. Morales (62 min.); La viajante, de Miguel Ángel Mejías (85 min.); y This Film is About Me, de Alexis Delgado Búrdalo (61 min.).

Los cortometrajes seleccionados son: Apache, de Octavio Guerra; Fuera de campo, de Pablo Vilas y Adriana Thomasa; Irmandade, de Samuel M. Delgado y Helena Girón; Lección de japonés (y una promesa) por Kazuo Hara, de David Delgado San Ginés (12 min.); Los espacios confinados, de Shira Ukrainitz y Omar Al Abdul Razzak (12 min.); Minotauro, de Enrique Diego (8 min.); No signal, de David Sainz (5 min.); Océano, de Fernando Alcántara (18 min.); Pillimpo, de Rafael Montezuma (6 min.); Selfie, de Nayra Sanz Fuentes (10 min.); Versiones, de Claudia Torres (14 min.); y Whence comes the rain, de Elio Quiroga (4 min.).

Miren Aperribay, Rodrigo Díaz y José Manuel Zamorano conforman el jurado.

El premio Richard Leacock al mejor largometraje cuenta con un premio de 3.500 euros. El del mejor corto asciende a 2.000 euros.