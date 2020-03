Cuando se premia normalizar el sexo

«Apostamos por normalizar la imagen de la sexualidad y del erotismo. Buscamos aclarar que, lejos de la historia que se nos ha inculcado, el sexo no es malo, sino que nos evita tensiones y nos ayuda a vivir mejor», explica Antonio Marcos, director de unos premios que también apoyan al Proyecto Gran Simio que busca proteger a los homínidos. «Ayudamos a los bonobos y a su vez reivindicamos el acto sexual como algo benigno, alejado de la perversidad», subraya.

Estos premios cuentan con dos categorías. Una fuera de concurso, que cuenta con colaboraciones especiales de artistas reconocidos y donde figura el canario Roberto Pérez Toledo. «Fue la organización la que me propuso participar. En mis trabajos he tocado el tema LGTBI, el deseo y el erotismo. Son temas que me interesan, porque nos condicionan como personas. Los aplico a los distintos personajes», explica el cineasta lanzaroteño.

En las ediciones anteriores de estos galardones han participado en esta sección Jaime Chávarri, Borja Crespo, Fernando Sánchez Dragó, Sergio Pazos y La Fura dels baus, entre otros.

Pérez Toledo le está «dando vueltas» al cortometraje que dirigirá para esta cuarta edición. «Quiero explorar la exposición en las redes sociales. En los últimos años, cada vez más personas se animan a mostrar ahí todo, de una forma casi pornográfica. Busco reflexionar sobre dónde están los límites, quiénes los ponen y qué sucede una vez abierta la puerta y traspasados. Me produce una fascinación perturbadora como guionista. En muchas ocasiones se rozan los límites pornográficos, aunque lo que se muestre no sea sexual. Se trata de un terreno muy incierto, en el que se desahogan ansiedades y necesidades de afecto, pero las consecuencias son muy peligrosas», explica.

La segunda sección es a concurso y los únicos requisitos que pone la organización es que los participantes sean mayores de edad. Se excluirá aquellos trabajos que incluyan a menores –sea cual sea el carácter de su participación–, a los que contengan escenas justificadas de violencia de género y a los que presenten situaciones de maltrato animal y hagan apología de la violencia y del terrorismo.

«Estamos en contra de la censura, pero nuestro único tabú son los menores, el maltrato animal y la violencia», puntualiza Antonio Marcos.

El palmarés constará de un primer premio para el mejor cortometraje y otros tres, que determinará un jurado compuesto por profesionales del sector, y un cuarto que determinará el público –se vota a través de la web: premiosbonobo.com–.

Además del cine, los Premios Bonobo también incluyen las categorías de literatura, fotografía, pintura, ilustración digital, música y audio-relatos.

Las obras se pueden presentar hasta el próximo 30 de marzo. «Ya nos han llegado seis cortometrajes», dice el director de estos premios.

Roberto Pérez Toledo compagina su participación en los Premios Bonobo con la preproducción de su nuevo largometraje.

«Estoy luchando para levantar un largo que quiero rodar en mi isla, Lanzarote», explica sobre un proyecto cuya financiación ya tiene «algo avanzada». «Ya tenemos un teaser y es una obra sencilla de producir. Mi intención es rodar este mismo año», añade el responsable de títulos como Seis puntos sobre Emma y Como la espuma.

«Lo importante es no estar parado. Quiero contar historias, en cualquier soporte y medio. No se me caen los anillos y aprendo mucho de los jóvenes, de su forma de hacer y de las nuevas fórmulas de consumo», apunta el responsable de Amor superdotado, una serie de ocho capítulos que dirigió para Facebook.