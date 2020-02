Coronavirus: una epidemia que ya he visto

Quizás ha llegado el momento de documentarnos sobre el virus que preocupa a todo el mundo. Las alertas sanitarias son la excusa perfecta para ver películas, series y documentales sobre epidemias y pandemias. Aquí te presentamos un listado de los títulos que retratan esta temática:

Contagio (2011)

El largometraje de Steven Soderbergh narra la historia de Paltrow, una mujer estadounidense que se infecta al visitar un casino en Hong Kong. El virus se expande a gran velocidad por todo el mundo, acabando con la vida de gran parte de la población. Mientras, una doctora de la OMS se propone seguir los pasos de Paltrow, con el fin de dar con una vacuna que acabe con la epidemia. Por su parecido con el coronavirus, el filme se ha hecho viral, siendo de las más descargadas en iTunes en Estados Unidos.

The Hot Zone (2019)

Esta miniserie de National Geographic sigue los orígenes del Ébola, un virus muy peligroso que apareció por primera vez en 1989.

Doce monos (1995)

Cuenta la historia de un preso que se ofrece como voluntario para un experimento que consiste en mandar sujetos al pasado para conocer la causa exacta de la situación mundial actual.

‘Pandemic’: How to prevent an outbreak (2020)