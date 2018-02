Coixet, con ocho Goyas en su carrera: «Hay que estar empezando siempre»

Una apuesta reivindicativa

Una apuesta que ha venido después de que publicara un artículo los últimos días en los que proponía a las mujeres acudir en pijama y zapatillas a la fiesta, como modo de reivindicar la igualdad femenina.

«Entiendo lo importante de hacer algo viral y propuse lo del pijama, pero salvo Leticia Dolera no hubo quorum», dice la directora.

«Los cambio de verdad no se dan desde una ceremonia, están en el día a día. Nos falta mucho, empezando por lo salarial, pero me da pudor venir aquí a reivindicar, o lo hago desde el humor y como algo ligero o no me gusta».