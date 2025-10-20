Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 21 de octubre de 2025
Una imagen del filme de Miguel G. Morales. C7

El cineasta canario Miguel G. Morales gana con 'Escuchar la sombra' el Family Film Project

También ha logrado una Mención Especial en el certamen de Vic, en Catalunya

Victoriano Suárez Álamo

Victoriano Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:19

El cortometraje 'Escuchar la sombra', del cineasta tinferfeño Miguel G. Morales, ha recibido el Premio al Mejor Cortometraje del Family Film Project. Archive, Memory and Ethnography International Film Festival de Oporto.

A su vez, la película recibió recientemente también la Mención Especial del Jurado en el 12º Festival Protesta, Cinema social i pensament crític, en Vic, Catalunya.

El jurado del festival luso estuvo formado por Raquel Schefer, Paula Miranda y Fátima Vieira. Premió la producción del cineasta canario, apuntó en su fallo, por ser «una investigación de archivo extraordinaria, exhaustiva y extensa que constituye la base de este cortometraje y que resalta la solidaridad internacional que surgió hace casi 100 años, en un contexto similar al que vivimos hoy».

Añade que «se opone a la tendencia actual a reescribir la historia y borrar episodios de resistencia, incluyendo la importancia de la participación de las mujeres en la lucha contra el fascismo».

La sinopsis del filme es la siguiente: «Cuba fue la última colonia del imperio español, de manera clandestina miles de cubanos se van a la península a defender la Segunda República contra la amenaza del fascismo y el golpe de estado franquista. La así llamada «Perla de la corona» hasta poco mas de treinta años antes, se volcó en la que se conoció como la Revolución Española. ¿Cómo fue posible? ¿Cuál fue el misterio de esa relación? «Escuchar la sombra» propone una mirada incisiva y arqueológica a través de archivos fílmicos, fotográficos y sonoros, en su gran mayoría inéditos hasta ahora. Una reflexión que intenta develar el rostro y el compromiso de las personas sin nombre, esas que llegaron con un fulgor en los ojos y que quedaron a la sombra de la historia. Agujeros negros repletos de luz».

