El cine como resistencia ante la barbarie Kamal Aljafari conmueve con su documental 'Con Hasan en Gaza' en la Sección Oficial de la 15ª Muestra de Cine de Lanzarote

La sala de proyección de El Almacén, en Arrecife, minutos antes de comenzar la proyección, con todo su aforo al completo.

Victoriano Suárez Álamo Arrecife Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:41

Fruto de la casualidad y de la barbarie. Este es el paradójico origen de 'Con Hasan en Gaza' (With Hasan in Gaza, 2025), el documental dirigido por Kamal Aljafari que se ha proyectado en la Sección Oficial de la 15ª edición de la Muestra de Cine de Lanzarote.

Mientras buscaba otra cosa, este cineasta palestino se encontró con una caja en la que había escrito 'Con Hasan en Gaza' y en la que había guardado las imágenes que había grabado en 2001 en Gaza, sin la intención de llevar a cabo posteriormente una pieza artística. Se desplazó hasta allí para intentar localizar a un amigo con el que había coincidido en prisión. Solo sabía su nombre, nada de su paradero. Hasan fue su guía mientras recorría parte de esta franja costera a bordo de su destartalado vehículo.

Cuando se topó el año pasado con la mencionada caja y visualizó aquellas imágenes tuvo claro que, en pleno genocidio israelí en Gaza, ante sus ojos tenía un material propio y olvidado muy potente para llevar a cabo un documental de denuncia. Un ejercicio «de resistencia», como él mismo lo califica, que muestre al mundo que lo que ha sucedido desde octubre del año pasado no fue casual ni improvisado, sino que forma parte de un plan desarrollado durante muchos años.

Ampliar Una imagen de 'Con Hasán en Gaza'. C7

'Hasan en Gaza' descoloca al espectador por momentos. Todo lo que aparece en la pantalla es lo que Kamal Aljafari rodó hace casi un cuarto de siglo sin saber para qué. La cámara se mueve y desestabiliza constantemente, hay desenfoques, giros en la imagen que acaban mostrando el suelo, un paisaje difuminado por el movimiento... Pero a medida que avanza el metraje, comienza a verse la realidad gazatí de 2001. Mientras busca con Hasan a ese amigo que no logra localizar aparecen los controles del ejército israelí, los asentamientos de los colonos, las casas destruidas por los bombardeos en plena intifada y una población civil que optaba por dormir en unas grandes tiendas de lona por temor a que un proyectil se colase en sus viviendas por la noche, como ya había ocurrido en varias ocasiones. Plasma, sin quererlo, cómo la población palestina vivía como si estuviese dentro de una inmensa prisión al aire libre. Con un control de movimientos apabullante e intolerable por tierra y mar. Y es que, por ejemplo, a los pescadores sólo se les dejaba salir a faenar con sus barquillas a escasos metros de distancia de la costa.

Distintas caras

'Hasan en Gaza' tiene muchas caras y lecturas. También es un canto a la vida. A la de todas las personas con las que se cruzó durante sus dos días de visita Kamal Aljafari. Permite descubrir una ciudad con una actividad civil constante, a pesar de los pesares. Repleta de comercios y niños, pequeños gazatíes que estaban encantados de que alguien los retratase. No habían perdido la inocencia, rebosaban candidez y ganas de jugar y disfrutar de la existencia, en claro contraste con unos adultos muy reticentes a aparecer ante la cámara por miedo a las represalias por parte de las autoridades israelíes.

Aljafari también encontró en su propio material lugar para la nostalgia y la belleza, plasmado durante un atardecer o con panorámicas del mar.

El documental tuvo su estreno el pasado verano, dentro del Festival Internacional de Cine de Locarno, uno de los referentes mundiales del cine de autor. Kamal Aljafari reconoció en la noche del miércoles, vía telemática porque no pudo desplazarse hasta Lanzarote, que le generó un cierto desasosiego el pase en esa localidad suiza. «Vi que la película estaba conectada con el presente. Y que le daba vida a muchas personas que aparecen en la cinta y que, posiblemente, están todos muertos», apuntó con pesar.

El artista y cineasta palestino, que intervino desde su casa en los ricos debates con los que se cierran las proyecciones de la Muestra conejera, reconoce que grabar en 2001 en Gaza «ya era peligroso» y que tuvieron algún sobresalto como el que refleja en un momento dado el propio filme, cuando una niña que estaba radiante ante la cámara da un salto por el susto que se lleva al escucharse de fondo un disparo. «Sostener una cámara allí era un acto de resistencia, era peligroso antes y ahora», subrayó.

Desveló también que abordó el contenido de la caja localizada por casualidad como si fuera «material de archivo encontrado». «Las imágenes se muestran tal y como estaban, mi trabajo se centró en el sonido. Al no haber montaje, el espectador viaja con la película de una forma diferente», dijo sobre un filme que entiende «como un ejercicio contra el olvido, contra la eliminación de la memoria» del pueblo palestino que, asegura, es lo que buscan las autoridades israelíes.

Las 117 localidades de la sala de proyección de El Almacén se agotaron en la noche del pasado miércoles para la proyección del filme. Otro acto de resistencia, en esta ocasión cultural.

