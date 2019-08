Cine+Food, un clásico del verano que cumple diez años

Estreno

La oferta de Cine+Food by Kia se completa con un taller sobre cómo contar historias a través del vestuario, impartido por la diseñadora cinco veces nominada a los Goya, Cristina Rodríguez; las exhibiciones de cocina de Lolo Román, Jorge Bretón y Abraham Ortega, una feria agroalimentaria con productos locales, además de los 25 puestos con gastronomías del mundo.

Apoyo público y privado.

Cine+Food by Kia es posible gracias al respaldo de las instituciones públicas y, sobre todo, de las privadas. «Juntos somos mucho más que dos y eso hace posible que la ciudad mantenga su pulso cultural todo el año», subrayó Encarna Galván, concejala de Cultura del Ayuntamiento de la capital grancanaria, institución que aportará a esta edición hasta un tope de 50.000 euros. El Gobierno de Canarias aún no ha resuelto la convocatoria de subvenciones, pero los organizadores esperan recibir, como en años anteriores, unos 30.000 euros. Por su lado, el Cabildo grancanario respalda la iniciativa con 10.000 euros a través de la Consejería de Turismo y organiza la feria Gran Canaria Me Gusta a través de la Consejería de Soberanía Alimentaria.