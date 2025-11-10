La aventura de Issa contada en seis minutos La realizadora y educadora Lucía Ramírez presenta hoy en SREC su corto 'Cartas al aire' que narra la odisea de un joven que intentó llegar a Canarias en cayuco

Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 9 de noviembre 2025 | Actualizado 10/11/2025 00:00h.

La docente de Educación Infantil en el CEIP La Paredilla de Vecindario, Lucía Ramírez, presenta esta noche lunes, día 10 de noviembre, a las 19.30 horas, en la quinta sesión de la 21º edición del festival SREC que se desarrolla en el Teatro Víctor Jara hasta el 14 de noviembre, su cortometraje 'Cartas al aire', nacido, como ella misma explica, «de un cúmulo de bonitas e inesperadas casualidades».

El trabajo, de seis minutos de duración, cuenta la historia de Issa, un joven que había intentado llegar a Canarias en cayuco desde Marruecos en más de una decena de ocasiones. «Su historia nos conmovió profundamente, y le propusimos protagonizar este corto con el objetivo de cambiar la mirada que a menudo se tiene sobre la migración», explica Ramírez, de 39 años.

Junto a la directora Maya Álvarez, que presentará su corto experimental 'Mar de sombras', serán las protagonistas de un encuentro con el público en el que se referirán a los trabajos que se proyectarán en la tarde de este lunes en Vecindario.

Antes de dedicarse a la docencia Ramírez colaboró con distintos medios televisivos junto con el fotógrafo Borja Suárez, filmando la realidad migratoria en Gran Canaria. «Fue una etapa profundamente interesante y enriquecedora ya que tuve la gran oportunidad de visibilizar y sensibilizar a través de mis imágenes la realidad de quienes cruzan el mar en busca de un futuro mejor», añade. «El cine siempre estuvo muy ligado a mi labor docente creando pequeñas producciones audiovisuales a pequeña escala. Proyectos como Cinedfest, Sin Recortes en Corto o San Rafael en Corto han permitido aunar mis dos pasiones: docencia y cine».

Algunos de sus cortos documentales realizados son 'Ventana de colores. La vida de Mercedes Pinto' o 'No existen'.

Herramienta poderosa

Según la maestra nacida en Santa Lucía de Tirajana «el cine es una herramienta muy poderosa que nos ayuda a sembrar las bases de una sociedad más humana y comprensiva. Creo que educar desde el arte es una forma de transformar la mirada social hacia la diversidad y la inclusión. Que 'Cartas al aire' se proyecte en un festival como San Rafael en Corto supone una enorme emoción y un reconocimiento al trabajo y al mensaje que hay detrás de la historia. Es la oportunidad de compartir una mirada personal sobre la migración con un público más amplio y generar reflexión y diálogo. Además, representa un impulso para seguir creando cine desde la escuela para la escuela, acercando a los más pequeños la magia del séptimo arte», subraya.

Lucía Rodríguez confiesa que le atrae el cine que combina profundidad emocional y reflexión social. «Disfruto especialmente del cine francés, por su sensibilidad estética y su manera íntima de narrar las emociones, y del cine argentino, por su ingenio, naturalidad y riqueza en los diálogos. También me gustan las películas de culto, como 'Amélie' o 'Cinema Paradiso', que dejan huella más allá de su historia. Además, me interesan los thrillers y las películas históricas, por su tensión, contexto y construcción de personajes. En cambio, el cine de terror no es lo mío; prefiero las historias que hacen pensar o sentir sin recurrir al miedo».

Rodar en un colegio

'Cartas al aire' nace en el contexto del proyecto promovido por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias 'Enseñar África: una mirada en positivo', impulsado con el propósito de acercar al alumnado la realidad del continente africano desde una perspectiva libre de prejuicios y estereotipos. «Desde el principio, la idea que queríamos transmitir con 'Cartas al aire' es que detrás de cada historia de migración hay un sueño, y toda persona, independientemente de su origen, tiene derecho a cumplirlo», argumenta Rodríguez, quien tuvo que superar algunos desafíos en el rodaje de este corto.

«Al trabajar en un colegio, tuvimos que adaptarnos a los horarios escolares, lo que limitó mucho el tiempo disponible para grabar. Otra de las dificultades con la que nos encontramos fue que parte de la historia de nuestro protagonista está grabada con la técnica de 'stop motion' con muñecos de plastilina. Utilizar esta técnica implica que cada pequeño movimiento requiere una enorme paciencia y precisión, ya que cualquier error obliga a repetir muchas tomas. Además, mantener la coherencia entre fotogramas (como la posición de los personajes, la iluminación o las sombras) exige una gran atención al detalle. Aun así, ver cómo los personajes cobran vida fotograma a fotograma hace que todo ese trabajo minucioso valga la pena».

De cualquier manera, «rodar 'Cartas al aire' ha supuesto para el alumnado, no solo una experiencia artística, sino también una vivencia humana y educativa. Tener la suerte de conocer a Issa y descubrir de primera mano su realidad y las condiciones en las que llegan, les ha ayudado a entender el mundo en el que viven y a desarrollar empatía hacia quienes llegan de otros lugares. Desde pequeños pueden aprender que migrar no es algo ajeno ni negativo, sino una experiencia humana ligada a la búsqueda de oportunidades y seguridad. Hablar de migración les permite valorar la diversidad, combatir prejuicios y fomentar el respeto y la solidaridad, construyendo así una base para una sociedad más justa e inclusiva. Además, les permitió expresarse, trabajar en equipo y comprender la realidad de la migración desde la empatía y la creatividad. Y es aquí donde el cine ha jugado un importante papel, aprendiendo el valor del esfuerzo, la paciencia y la colaboración, además de descubrir que sus voces e ideas pueden transmitir mensajes importantes y generar conciencia en los demás», apostilla Ramírez.

«El cine es un recurso muy potente para la concienciación en los adolescentes porque combina emoción, narrativa e imagen, tres lenguajes que conectan directamente con su forma de percibir el mundo. A través de las historias, pueden cuestionar realidades, desarrollar empatía y reflexionar sobre temas sociales y humanos de manera natural. En este sentido, el cine no solo entretiene, sino que también educa, inspira y despierta conciencia crítica», concluye la directora.

Además del corto 'Cartas al aire', esta noche se exhiben otros 24 trabajos de realizadores de Canarias, EE UU, Venezuela, Argentina y España.