SREC y la poderosa arma del cine contra la inhumanidad

Ya no importan los hechos; ahora solo importa el relato. Vivimos en tiempos de ficciones creadas al antojo de quienes son capaces de gritar más ... fuerte, de inundar más medios, de imponer historias que ya no necesariamente tienen que ser ciertas. Vivimos en tiempos en los que se impone el «que la realidad no te arruine un (buen) titular». Y en esa labor de generar ficciones, mentiras, bulos y patrañas —verdades alternativas—, esa creatividad perniciosa se utiliza para generar y fomentar odios—siempre contra los más débiles—, crear enemigos y fomentar divisiones que, en última instancia, tienen que ver con el dinero, el poder y la dominación. Así, hemos vuelto a tropezar nuevamente con la misma piedra y cometer los errores que creíamos que nos avergonzarían para siempre: el fascismo, los genocidios, el holocausto, el apartheid, Ruanda… Son tantos.

Un año más, el Festival de Cortometrajes San Rafael en Corto (SREC) vuelve a poner en cartelera, del 8 al 14 de noviembre, en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, el valor de la creación audiovisual como una herramienta útil y necesaria para combatir la aporofobia, el racismo y la xenofobia, una plaga que resurge entre adolescentes de nuestros días, incapaces de comprender las dinámicas que obligan a millones de personas a migrar y a ser objeto de explotación por parte de quienes, a su vez, fomentan unos discursos de odio cuyo fin último es la dominación y sumisión de los más débiles.

Además de aprovechar las enseñanzas y conocimientos objetivos que el sociólogo holandés Hein de Haas detalla en 'Los mitos de la inmigración', ante las falacias que proliferan y que fomentan la aporofobia, la xenofobia y el racismo, quedarse impasible no es una opción. Conviene —más bien, urge— elaborar y difundir un relato cargado de verdad y de realidad, que muestre las distintas y complejas aristas de un fenómeno —la migración— natural e inherente a la vida y a la lucha por la supervivencia desde el mismo comienzo de la Humanidad.

Las mismas herramientas que están sirviendo para verter odio pueden y deben servir para inundar de valores, de análisis y de historias humanas cargadas de verdad y sensibilidad los canales de comunicación de que disponemos. Nuevamente, el cine, en todas sus fórmulas y géneros, constituye un canal cada vez más accesible con el que narrar hechos, denunciar injusticias, explicar fenómenos y generar esperanza. El cine se convierte así en una poderosa arma contra la desigualdad y la inhumanidad.

Su 21ª edición pretende lanzar una reflexión sobre las historias de migración, emigración e inmigración que han protagonizado todos los pueblos. El Telémaco que zarpó de La Gomera fue solo un episodio más de muchas otras embarcaciones que, a lo de la historia, han zarpado de otros lugares en busca de supervivencia y prosperidad. Porque las migraciones no son fruto de un mundo globalizado; como canta Jorge Drexler, todos somos «de ningún lado del todo y de todos lados un poco».