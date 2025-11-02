Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 3 de noviembre de 2025
Escena del filme 'No other land' que se proyecta en SREC. C7

SREC y la poderosa arma del cine contra la inhumanidad

La 21ª edición de la Muestra se desarrolla entre el 8 y el 14 de noviembre en el Teatro Víctor Jara

Asociación Cultural Canaria Gran Angular

Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:37

Comenta

Ya no importan los hechos; ahora solo importa el relato. Vivimos en tiempos de ficciones creadas al antojo de quienes son capaces de gritar más ... fuerte, de inundar más medios, de imponer historias que ya no necesariamente tienen que ser ciertas. Vivimos en tiempos en los que se impone el «que la realidad no te arruine un (buen) titular». Y en esa labor de generar ficciones, mentiras, bulos y patrañas —verdades alternativas—, esa creatividad perniciosa se utiliza para generar y fomentar odios—siempre contra los más débiles—, crear enemigos y fomentar divisiones que, en última instancia, tienen que ver con el dinero, el poder y la dominación. Así, hemos vuelto a tropezar nuevamente con la misma piedra y cometer los errores que creíamos que nos avergonzarían para siempre: el fascismo, los genocidios, el holocausto, el apartheid, Ruanda… Son tantos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Agustín A.B., alias Yino, radiografía de un depredador sexual
  2. 2 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  3. 3 Fechas y puntos de recogida de muebles, escombros y electrodomésticos en noviembre en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 La odisea del comercio electrónico en Canarias: «Su paquete ha sido devuelto»
  5. 5 «No entendemos que tengamos ingresos y no podamos gastarlos»
  6. 6 Accidente en el CC Open Mall de Arrecife deja a un menor herido
  7. 7 Una cosecha de naranjas en Telde cargada de sentimiento
  8. 8 Pablo Duchement revela el impacto letal del acoso escolar: «Está detrás del 70% de los suicidios de menores»
  9. 9 Muere un bañista y desaparece otro en una playa de Lanzarote
  10. 10 Isabel Rivero: Quien pueda que le siga el ritmo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 SREC y la poderosa arma del cine contra la inhumanidad

SREC y la poderosa arma del cine contra la inhumanidad