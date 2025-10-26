Agente secreto y Samsa en lo más alto del FIC Gáldar 2025 Gianpiero Pumo triunfan en las Secciones Oficiales del Festival Internacional de Cine de Gáldar | La producción brasileña de Kleber Mendonça Filho y el cortometraje del director italiano

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 26 de octubre 2025, 11:25

Un largometraje brasileño y un corto italiano se han alzado con las Guayarminas de Bronce de las Secciones Oficiales del Festival Internacional de Cine de Gáldar 2025. La Guayarmina al Mejor Largometraje ha sido para el filme Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, que ya partía como gran favorita tras arrasar en Cannes, la historia de un profesor que en plena dictadura militar brasileña regresa a su ciudad natal huyendo de un pasado turbulento.

La Guayarmina de bronce al Mejor Cortometraje ha recaído en Samsa, de Gianpiero Pumo, una propuesta inspirada en la metamorfosis kafkiana que ha sorprendido al jurado y que ahonda en la alienación y la fragilidad de la identidad. La Guayarmina de bronce al Mejor Cortometraje de Gáldar Rueda recaía en ¿Quién mató a Delia Santana? de Willy Suárez, protagonizado por los miembros de la asociación Adepsi.

Tras el éxito de la pasada edición el Polideportivo Juan Vega Mateos de Gáldar volvía a convertirse en una espectacular sala de fiestas con dos maestros de ceremonia de excepción, el periodista de TVE Carlos del Amor y la periodista de TVC María Mendoza, acompañados desde la alfombra roja por Rubén Castellano, Fabiola Mendoza y Adrián Cruz y bajo la dirección de Mario Vega.

En palabras de Julio Mateo Castillo, primer teniente de alcalde y concejal de Cultura de Gáldar, «este festival ha puesto su granito de arena al enorme crecimiento que ha tenido el sector del cine en Canarias. Traer a tantas estrellas como las que tenemos aquí es la guinda, pero no son las únicas. En estos momentos tenemos en Sardina a John Travolta rodando una película desde hace un mes y también por esas fechas estuvo en Gáldar rodando Samuel L. Jackson.»

El edil destacaba que «el alma de nuestro festival internacional de cine es «Gáldar Rueda». No hay mayor satisfacción que llevar el cine a las calles y paisajes del municipio.» Julio Mateo Castillo resaltaba una edición «que hace historia al convertirnos en preseleccionador de los Goya» reconociendo la enorme labor de «Ángel Hernández, director de programación y el comité de selección. En un festival que se ha posicionado como uno de los más importantes del archipiélago, probablemente el de menor presupuesto de Canarias y el que más altura está consiguiendo.»

Coincidía la directora del Festival Internacional de Cine de Gáldar, Ruth Armas, en aplaudir la gran novedad de esta edición, «somos calificadores de los premios Goya de la Academia de Cine Español, y nada de esto sería posible sin el esfuerzo diario del equipo de producción y programación.» Muy emocionada, Armas concluía asegurando que «el cine tiene la capacidad de cambiar miradas y con ellas, el mundo».

La voz de Carlos del Amor daba la bienvenida a los asistentes con una reflexión muy acorde con la temática de esta edición, «la inteligencia, la natural, tiene el don de la creatividad. De ser capaz de hacer algo partiendo de cero sin una referencia previa. Por eso es inigualable. Bienvenidos sean los avances que ayudan a allanar el camino, pero siempre hará falta alguien que imagine.» Para a continuación sorprender al público con la novedad de esta edición, la Gáldar FIC Band, una banda compuesta íntegramente por mujeres que hacía un interesante repaso por las bandas sonoras de cine más icónicas.

Recinto en pie y emotivo aplauso con la entrega de la Guayarmina de Honor 2025 a la actriz grancanaria Kira Miró de manos del primer teniente de alcalde Julio Mateo Castillo. Con la voz rota de la emoción, la actriz reconocía que «a medida que avanza la vida se nos van reduciendo el número de primeras veces, éste es mi primer reconocimiento en mi isla, en la tierra que amo, gracias profundamente a Ruth y a Julio por acercar el cine a la isla y la isla al cine.»

Tras recordar que los actores necesitan de todo un equipo de profesionales «para poder contar historias», Kira Miró dedicaba el premio «a mi pequeño equipo de vida, el que hace que pueda navegar sostenida», a toda su familia, «inspiración y apoyo», mención especial a su madre, «que me enseñaste a brillar sin apagar a nadie» a su pareja, el actor Salva Reina, que la observaba desde el público, «a mi amor, mi vida entera que me has enseñado que el amor es sumar y a mis amigas, mujeres inspiradoras».

Tras recibir todo el cariño del público en la alfombra roja previa, estrellas como Salva Reina, Claudia Salas, Alejandro Albarracín, Manu Baqueiro y Daniel Tatay se convertían en responsables de entregar los premios de la noche junto al director de programación del FIC Gáldar, Ángel Hernández, los miembros del jurado de largometrajes Alejandro Loayza, Arima León y Raúl García Medrano, de cortometrajes David Sainz, Virginia Pablos y Nerea Barros y de Gáldar Rueda Javi Frutos, Grace Ayaso y Marta Zubiría, así como Santiago Herrero, director de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID, Jonay García, responsable de Digital 104, Roberto José Álvarez, representante de Cinedfest y Manuel García Mesa, director del Festival Isla Calavera.

Los premiados en la Sección Oficial de Largometrajes fueron: Guayarmina de Bronce a la Mejor Dirección para Bogdan Muresanu por El año que nunca llegó. Guayarmina de Bronce al Mejor Actor para Ubeimar Ríos por Un Poeta. El galardón a la Mejor Actriz era para Andrea Braein Hoving por Love.

Sección Oficial de Cortometrajes, Guayarmina de bronce a la Mejor Dirección para la directora Alexandra Iglesias por Abril. Las Guayarminas de bronce a mejor actor y actriz de cortos recaían en dos intérpretes canarios, Maykol Hernández por el cortometraje Los Muchachos y Marta Fuenar por Muy Bien. La Guayarmina de Honor al Mejor Corto Canario, se entregaba a Dime, Mari de Marcos Crisóstomo mientras que el premio al Mejor Corto Español, trabajo que pasará directamente a la preselección oficial en las categorías de Mejor Cortometraje de Ficción, Documental o de Animación de los Premios Goya 2026 era para El que no ve de Natxo Leuza.

Mucha emoción contenida y muchos nervios a la hora de escuchar a los premiados del certamen de cortos exprés Gáldar Rueda. El Premio Especial del Jurado era para Tontería, de Nico Cardona. Obtenían el Premio a la Distribución Digital 104 Buscando a Travolta de Alberto García y el Premio Cinedfest al Mejor Corto de Estudiantes Momentos», de Iván Cruz.

El Premio Isla Calavera al Mejor Corto de Terror y Fantástico recaía en Reina, de Lara de la Guardia y el Premio al Mejor Corto Bichillo para el mejor trabajo dirigido por un galdense o residente en el municipio era para el corto Acompáñame. Cuando el silencio también habla de Evelio Pérez, que subía con sus protagonistas, dos vecinas mayores de Gáldar que arrancaban los aplausos del público.

Premio a Mejor Actor para Julio Alberto Gil por «Buscando a Travolta». Divertida anécdota la de la Mejor Actriz de Gáldar Rueda, Guacimara Correa por »21 gramos«, que al encontrarse enferma y no acudir a la gala terminaba interviniendo por teléfono. Emotivo final de gala con la presencia de los miembros de la asociación Adepsi recogiendo su premio Guayarmina de Bronce al Mejor Corto de Gáldar Rueda por ¿Quién mató a Delia Santana? Precisamente el humor de la cómica canaria Delia Santana era el encargado de amenizar la gala.