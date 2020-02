Adiós a José Luis Cuerda, «rey del absurdo» y «caso único» en el cine español

La capilla ardiente se abrió a las 10.30 horas de este miércoles en el tanatorio de La Paz, en Tres Cantos (Madrid), donde a última hora de la tarde estaba previsto que se incineraran sus restos. Los primeros en llegar fueron representantes institucionales como el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes o la delegada de Cultura del ayuntamiento de Madrid Andrea Levy. También acudieron a consolar a los familiares compañeros del mundo del cine y el espectáculo, desde el productor y presidente de Egeda, Enrique Cerezo, a cineastas como Alejandro Amenábar y Manuel Gutiérrez Aragón, Ana Belén y Víctor Manuel, el escritor Manuel Vicent, la cantante Massiel o el humorista y actor Andreu Buenafuente.

El vicepresidente Iglesias se ha declarado seguidor de "la religión laica más simpática, el amanecismo" y lo ha demostrado enlazando algunas de sus frases favoritas de la mítica película de Cuerda: "mátame camión", "todos somos contingentes pero tú eres necesario" o "si quieres ser intelectual empieza por el materialismo dialéctico". Iglesias ha contado que en las reuniones de Podemos solían citar algunas de esas frases, como "me irás a respetar" cuando empezaban una negociación. También ha recordado que cuando esta película se estrenó en 1989 fue "poco reconocida" y ni siquiera ganó un Goya, pero hoy "sigue siendo una referencia y mucha gente joven la ve y alucina". "Es lo que marca la diferencia de los genios, ser capaces de hacer obras que trascienden generaciones y de hacer una crítica social que es muy necesaria", ha rematado.

Obra grande

El ministro de Cultura lo ha definido como "un cineasta total" y también se ha declarado "un gran seguidor" de su cine por lo que ha sentido su muerte como "una pérdida personal". "Su obra es una de las grandes de nuestro cine de las últimas décadas", ha subrayado. Amenábar, a quien Cuerda le produjo sus tres primeras películas, lo ha considerado "un segundo padre" y "uno de los grandes" de la cultura española. "Fue la persona que me abrió las puertas, yo no tenía ninguna conexión con el mundo del cine y él vio un corto mío y me llamó cuando yo estaba todavía en la universidad", ha recordado el ganador de un Oscar por "Mar adentro".

"Durante muchos años fue mi guía y mi consejero aparte de mi productor, y una persona en quien me fijaba, especialmente al principio de mi carrera, cuando estaba digiriendo el éxito", ha añadido. Manuel Vicent ha relatado que solía quedar con Cuerda una vez al mes para comer y charlar junto a otros amigos artistas como Gutiérrez Aragón o David Trueba. "Un día alguien preguntó: '¿Qué pasará cuando uno de nosotros se muera?; y yo contesté: 'quitaremos los sietes y seguiremos jugando, como en las partidas de póker'", ha rememorado el escritor valenciano.

Un caso único

Gutiérrez Aragón, director de películas como Demonios en el jardín o La mitad del cielo, lo ha definido como "un caso único" en el cine español por atreverse con un género "muy difícil de hacer ahora, un surrealismo que ahora mismo no tiene continuador". "Yo creo que era una buena persona y eso se trasladaba a su cine. Tenía una gran retranca, una retranca extraña que a veces había que valorar con dificultad. Y lo que sí recordaremos siempre son sus frases ingeniosas de las que nos vamos a apropiar", agregó el también novelista y académico de la RAE, cuya película favorita de Cuerda es La lengua de las mariposas.

Demasiado mayor

Andreu Buenafuente fue uno de los cómicos y devotos de Cuerda que, junto a Arturo Valls, Berto Romero o Edu Galán se embarcaron en la misión de sacar adelante su última película, Tiempo después (2018), una secuela de Amanece que no es poco para la que no encontraba productor.

"Levantar una película nunca es fácil, pero a mi me sorprendió saber que a un icono como él le dijeran que era demasiado mayor para rodar", ha señalado Buenafuente, "el talento no tiene edad y era una anomalía que José Luis Cuerda tuviera escrito un guion después de Amanece y que no se pudiera hacer".

"Los de la comedia estamos huérfanos porque se va un gigante, un rey del absurdo y del buen cine", ha añadido antes de soltar su frase amanecista favorita: "No sé si es el lugar pero creo que a José Luis no le importaría, yo ahora me sacaría la chorra", ha dicho.

Irrepetible