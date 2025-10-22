Los 254 participantes ruedan su cortometraje exprés en Gáldar Los participantes han conocido el leitmotiv de sus trabajos:«Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia»

Los 254 aspirantes al certamen de cortos exprés del Festival Internacional de Cine de Gáldar, 'Gáldar Rueda' acaban de conocer el leitmotiv en torno al cual deberán proyectar sus trabajos a concurso. Se trata de la frase: «Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia».

El tema se ha dado a conocer en la mañana de este miércoles en el salón del Centro Cultural Guaires. A partir de este momento los participantes tienen un máximo de 70 horas, es decir, hasta las 10.00 del próximo sábado 25 de octubre, para rodar un cortometraje que debe cumplir además con los siguientes requisitos: no puede durar más de tres minutos y debe incluir localizaciones en el municipio de Gáldar.

Los galardones se darán a conocer en la gala de clausura del FIC Gáldar 2025, que tendrá lugar el próximo sábado 25 de octubre a las 21.00 horas en el Polideportivo Juan Vega Mateos, junto al resto de galardones del festival.

Los aspirantes optan al Premio al Mejor Cortometraje, premiado con una Guayarmina de Bronce y 1.000 euros en metálico, Premio Especial del Jurado, 500 euros en metálico y una placa, Premio a la Distribución Digital 104, Premio Cinedfest al Mejor Corto de Estudiantes dotado con 300 euros y un regalo Cinedfest, Premio Isla Calavera al Mejor Corto Fantástico y de Terror, con material Isla Calavera y diploma, Premios al Mejor Actor y Actriz dotados con sendos diplomas y Premio al Mejor Corto Bichillo, el mejor trabajo realizado por un director de Gáldar o residente en Gáldar, que recibirá diploma y 300 euros en metálico.