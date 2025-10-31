La 21º Muestra de Cortometrajes San Rafael en Corto pone el foco en el drama migratorio Se proyectan 105 trabajos en 14 sesiones que se desarrollan entre el 8 y el 14 de noviembre en el Teatro Víctor Jara de Vecindario

La Muestra de Cortometrajes San Rafael en Corto (SREC) exhibirá en su vigésima primera edición un total de 105 trabajos, entre ellos dos premios Goya y un Oscar 2025, en el transcurso de las catorce sesiones previstas que se llevarán a cabo del 8 al 14 de noviembre en el Teatro Víctor Jara de Vecindario.

El citado evento que se celebra desde 2004 en el municipio de Santa Lucía de Tirajana organizado por la Asociación Cultural Canaria Gran Angular, se reafirma como uno de los festivales de cine más relevantes y comprometidos de Canarias, así como una plataforma de apoyo y proyección de las propuestas de los nuevos realizadores y realizadoras de las islas, que cubrirán con sus trabajos el 75% de la programación que se proyecte en esta edición que tiene como lema 'Migrar es un derecho'.

El festival, que cuenta con el apoyo del área de Cultura del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, el ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y la Canary Islands Film, fue presentado en la mañana de este viernes día 31 de octubre en la Casa de Colón por el director insular de Cultura del Cabildo grancanario, Serafín Sánchez, la concejala de Cultura del ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, Yaiza Pérez, y los dos miembros del colectivo Gran Angular, Agustín Domínguez, director del festival y Tenesor Rodríguez.

Serafín Sánchez destacó en la presentación que SREC «es una de las muestras más señeras de Canarias que contribuye a la promoción de su industria cultural audiovisual, con trabajos que empatizan con otras realidades y vidas de otras latitudes mostrando que el cine es una potente herramienta de concienciación».

Lucía Pérez recordó que el cine puede ser un buen vehículo para llegar a todas las generaciones y para intentar sensibilizar a la ciudadanía sobre los aspectos positivos de las migraciones, y animó al público a disfrutar «de buen cine hecho con pensamiento crítico, que ayude a entender mejor tanto este mundo tan como a las personas que arriesgan su vida montándose en un cayuco».

Pensamiento crítico

Por su parte, Agustín Domínguez indicó que esta muestra constituye «una ocasión para defender el pensamiento crítico centrando el debate en esta ocasión en los movimientos migratorios. El cine puede ser un excelente vehículo para llegar a todas las generaciones, para intentar sensibilizar a la ciudadanía sobre los aspectos positivos de las migraciones», dijo el director de la muestra, que también señaló que SREC proseguirá incidiendo en el cortometraje «como forma de resistencia, así como en el poder transformador del cine que nos abre a otras realidades», subrayó Domínguez, que puso en valor «la pasión y la valentía de quienes apuestan por contar historias que a veces incomodan, pero que siempre iluminan».

Tenesor Rodríguez avanzó algunos detalles de la 21º edición a la que se presentaron 254 trabajos de directores y directoras de distintos países.

De las 107 propuestas que se exhibirán, 105 son cortometrajes y dos largometrajes, estando el 75% realizadas por cineastas canarios, siendo más de una treintena los dirigidos por mujeres. «En un mundo donde las fronteras dividen más de lo que protegen, el arte tiene la capacidad de construir puentes. Que esta 21ª edición sirva como recordatorio de que cada historia migrante es una historia humana, y que el cine puede ser el lenguaje común para comprendernos mejor», matizó Rodríguez.

Además de las producciones nacionales se proyectarán en esta 21º edición cortometrajes procedentes de Chile, Brasil, EE UU, Argentina, República Dominicana, Palestina, Venezuela y Cuba.

La nueva entrega será inaugurada el día 8 de noviembre, a las 19.30 horas, en el Víctor Jara con la presencia del compositor navarro Mikel Salas, autor de la banda sonora del cortometraje 'Cafunè' que obtuvo el Goya 2025 al Mejor Cortometraje de Animación, con dirección de Lorena Ares y Carlos F. de Vigo.

David Baute con 'Mariposas negras'

Otros protagonistas conocidos que estarán presentes en el escenario de esta edición serán el cineasta y documentalista tinerfeño David Baute, autor de la ambiciosa apuesta cinematográfica y multipremiada película de animación 'Mariposas negras', Goya 2025 a la Mejor Película de Animación y Premio Acción que ha concedido hace unos días la Asociación de Directores y Directoras de Cine de España, que el día 12 de noviembre presenta su trabajo en el que aborda el drama de las migraciones provocadas por la crisis climática. También el programa cuenta con la participación de la bailarina y percusionista saharaui Vadiya Mint El Hanevi, que se referirá el día 11 de noviembre a la cantante Mariem Hassan que protagoniza el corto documental titulado 'Mariem' que se exhibe del realizador peruano Javier Corcuera.

Raquel Martí, directora ejecutiva de UNRWA España, presentará el día 9 de noviembre el filme 'No other land' (Oscar 2025 a la Mejor Película Documental), al igual que lo hacen las jóvenes directoras canarias Lucía Ramírez y Maya Tilelli Álvarez, autoras de los cortos 'Cartas al aire' y 'Mar de sombras', respectivamente, o el director de 23 años de origen nigeriano nacido en Fuerteventura poco después de que su madre llegara a la isla en patera, Bright Martins, que presenta 'Lo que ahora ven mis ojos', una propuesta rodada en 2025 con la que obtuvo el XVI Premio de Cortos Cinematográficos RNE.

Se podrá visitar también la exposición fotográfica colectiva titulada 'Migrar es un derecho', que reúne imágenes de los grancanarios Ángel Medina, Borja Suárez, Eduardo Robaina, Juan González y Yaiza Socorro, el majorero Carlos de Saa, el herreño Gelmert Finol y el tinerfeño Jesús Cabrera.

Dentro de la propuesta didáctica del festival se verá el montaje escénico 'Bismillah: historias migrantes', con dirección de Mabel Quintero y Ousmane Gueye.