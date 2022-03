El ciclo 'Cinezín' proyecta este miércoles 'Sisters with transistors' en el Castillo de Mata

El ciclo 'Cinezín. Secuencias de acordes' vuelve este miércoles al Castillo de Mata, con un marcado acento electrónico. Lo hará a partir de las 19.00 horas con la proyección de 'Sisters with transistors' (2020), de Lisa Rovner, filme que rinde tributo a las pioneras que con su trabajo, sus nuevos dispositivos y sus innovadoras técnicas redefinieron este género musical.

La cita, como todas las incluidas en 'Cinezín', es de entrada libre hasta completar aforo. Y tras la película se ha programado la habitual mesa redonda con la presencia de Servando Carballar y Marta Cervera, el fundador de la icónica banda Aviador Dro y su compañera, teclista de la banda, impulsan hoy la sociedad Comics Generación X.

Ambos han desarrollado su marcado espíritu emprendedor con la fundación de D.R.O. (Discos Radiactivos Organizados) o su implicación en DROSOFT, firma pionera de los videojuegos en España.

Marta Cervera. c7

Sobre la película, la propia Cervera avanza que «todas las mujeres que aparecen en el documental tuvieron que romper los esquemas de su época para poder realizar su trabajo». ¿Su favorita? «Bueno, si tengo que nombrar a la que más me llega a mí sería Delia Derbyshire, porque no solo me encanta la música de Dr. Who, sino que ella inspiró a músicos posteriores de los que soy fan como Chemical Brothers».

Cervera descubrió la música experimental de grupos como The Residents, Snakefinger o Tuxedomoon. Y formó Los Iniciados, que se presentaron en directo por primera vez en el Simposium Tecno de Primavera de 1981. Más adelante comenzó a colaborar con El Aviador Dro y sus Obreros Especializados como teclista invitada, conservando su nombre de Iniciada (Arcoiris). Hoy también forma parte del grupo Lunes de Hierro.