El ciclo Eat to the Beat vuelve con una propuesta ecléctica Tito Ramírez, el 26 de noviembre, Guadalupe Plata, al día siguiente, y Lehmanns Brothers, el 11 de diciembre, protagonizan los conciertos

El festival de música Eat to the Beat vuelve a Las Palmas de Gran Canaria con una nueva apuesta. Como viene siendo habitual en esta cita con la música más ecléctica del momento, Eat to the Beat reúne en esta ocasión a algunas de las bandas más sorprendentes del panorama nacional e internacional, como son: Tito Ramírez, Guadalupe Plata y Lehmanns Brothers, los días 26 y 27 de noviembre y 11 de diciembre respectivamente, en la sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus, a las 20.30 horas.

Se le conoce como 'The Kink of Mambo', «el perverso del mambo», de hecho, así se titula su primer disco. Y a eso precisamente se dedica Tito Ramírez con su música, a pervertir géneros como el mambo, el Boogaloo o el Cha Cha Chá, mezclándolos con estilos como el Rhythm and Blues y el Soul. El resultado es un artista irreverente que se esconde tras un antifaz y que ya se ha convertido en el responsable de los temas que todos quieren bailar en las pistas de países como Bélgica o Inglaterra.

Presentará un show apabullante, gracias a un artista enigmático mezcla de James Brown y Pérez Prado y una música que engancha. Esta es la propuesta de Eat to the Beat para el próximo 26 de noviembre.

Sólo un día después, sube al escenario de la sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus el grupo jiennense Guadalupe Plata. De una formación musical que usa como instrumentos una botella de anís, una bandurria destartalada, el sonido de unas puertas viejas o un bajo construido con un barreño de zinc, se puede esperar casi cualquier cosa. Lo suyo es el blues rock, mezclado en su último trabajo con corraleras, la cueca, valses y ritmos ocultos. Si a esto añadimos que todos sus discos se llaman igual, 'Guadalupe Plata', como ellos, que, salvo el último, todos se han grabado con la ley de «la primera toma es la que vale» para no perder frescura y que han sido galardonados con el premio al Mejor Directo por los Premios de la Música independiente, ya tenemos razones de sobra para no perdernos su concierto.

El 11 de diciembre habrá una cita con el sonido más envolvente y sensual, el de The Lehmanns Brothers. Esta banda de origen francés combina acordes de Jazz con elementos de Hip-Hop, Funk, Unsoul y House. Voces únicas, influencias que navegan entre Jamiroquai, James Brown o The Roots, un sonido explosivo y una presencia impresionante en escena. Lo mejor del Jazz contemporáneo y un grito de guerra: «¡Es hora del funk!», son su manera de invitar al disfrute.

Las entradas están disponibles en www.auditorioalfredokraus.es. El Auditorio pone a disposición del público un bono con el que acceder a los tres conciertos al precio único de 50 euros, frente a los 20 euros que cuesta cada concierto de forma individual.