El Céline más furioso vuelve a dar guerra

Maldito genio literario y basura humana. Así cabe describir a Louis-Ferdinand Auguste Destouches (1894-1961), Céline para el mundo de las letras y cima de la literatura del siglo XX gracias a 'Viaje al fin de la noche'. Su controvertido talento resucita ahora con la recuperación de 'Guerra' (Anagrama), otra salvaje e inédita genialidad sobre la cruda experiencia del médico y escritor en en la Gran Guerra recuperada milagrosamente. En apenas 150 páginas el legndarido autor francés y colaboracionista nazi narra su experiencia en la I Guerra Mundial,

Le seguirán otras obras fruto del hallazgo de los manuscritos que Céline abandonó al huir a toda prisa de París antes de su liberación y que estuvieron perdidos durante 77 años. Y es que su recuperación es en sí otra novela. Céline abandonó París junto a otros filonazis y dejó en su apartamento de Montmartre dos maletas repletas de manuscritos. Fueron robadas y se dieron por perdidas, hasta que en 2021 reaparecieron tan misteriosamente como volaron, y se pudo estudió su contenido.

El primero de los textos rescatados es 'Guerra, escrito entre las dos obras maestras de Céline: 'Viaje al fin de la noche' (1932) y 'Muerte a crédito' (1936). «Es un milagro. El término no es exagerado. Es un texto breve, intenso, trágico y lúbrico, que hay que colocar al lado de las obras maestras del autor. Constituye la pieza central del inmenso puzle literario que Céline construyó obsesivamente a partir de su propia vida» afirma Jérôme Dupuis, crítico de Le Monde.

Con su característico y brutal estilo, Céline, mezcla realidad y ficción en un texto muy autobiográfico. El brigadier Ferdinand, su protagonista, es herido de gravedad en la cabeza y en un brazo el en el frente de Flandes. Un obús le hizo saltar por los aires en la localidad belga de Poelkapell el 27 de octubre de 1914. Único superviviente de su compañía, yació durante horas desangrándose en el barro, empapado por la lluvia y rodeado de cadáveres que devoraban las ratas. Pudo levantarse y recorrer siete kilómetros hasta ser socorrido por una ambulancia. «Bueno, Ferdinand, no te has muerto a tiempo, menudo cobarde estás hecho, eres un puto haragán, peor para ti y para tu cara de idiota», escribirá después de que su herida del brazo derecho se llenara de gusanos que sentía moverse. «Era curioso, a todo eso no puede llamársele infelicidad», ironizó.

Destruido física y moralmente, fue evacuado a un hospital al norte de Francia, donde una entregada enfermera lo mimará. A través de diversos personajes Céline retrata la guerra como un matadero, mezclando muerte, destrucción, sexo, dolor y sensualidad, con tanta crudeza como voluptuosidad. Es el salvaje estilo celiniano, sucio, soez, descarnado y plagado de vocablos inventados: 'miriamierda', 'quemotear' o 'susurreo'.

Profético

Céline era consciente de su genialidad y en 1954 anotó en 'Fantasía para otra ocasión' unas palabras proféticas: «Comprarán mis libros más tarde, mucho más tarde, cuando yo esté muerto, para estudiar cuáles fueron los primeros signos del fin». Y a los sesenta y dos años de su muerte, vuelve a ser un éxito editorial. 'Guerra' arrasó en Francia hace un año con una tirada inicial de 210.000 ejemplares. 'Londres', otra novela inédita aún no traducida al español y publicada en octubre, va por las 150.000 copias.

Pero el milagro no cesa y habrá más obras inéditas del denostado escritor. A finales de abril Gallimard publicara en Francia 'El testamento del rey Krogold', relato de corte medieval que Céline calificó de «leyenda gaélica» y que se creyó perdido. Habrá una nueva edición de 'Casse-pipe' ('Carne de cañón'), novela que se publicó incompleta.

La segunda vida del autor maldito se debe al rocambolesco hallazgo en 2021 del millar de páginas manuscritas que se creían perdidas y que reabrió el debate sobre su perfil más execrable. Filonazi, autor repugnantes libelos antisemitas, Céline huyó a Alemania cuando la victoria de los aliados era inminente. Abandonó en su casa dos maletas repletas de manuscritos y murió convencido de que se habían perdido para siempre, de que algún miembro de la resistencia francesa las habría quemado.

Ampliar Los manuscrito de Célina oclto durante 77 años. AFP

Pero en junio de 2020 Jean-Pierre Thibaudat, antiguo crítico teatral del diario Libération reveló a los albaceas de los derechos de Céline que tenía los manuscritos en su poder. Dijo que se los había entregado quince años antes un misterioso donante con la condición de no hacerlos públicos antes de la muerte de la viuda de Céline, Lucette Destouches, fallecida con 107 años a finales de 2019.

Capturado por el Gobierno francés, Céline sería detenido en Dinamarca. Condenado a un año de prisión, todos sus bienes le fueron confiscados. Amnistiado en 1951, regresó a Francia tras varios años exiliado. Murió en Meudon, cerca París, donde recibía a jóvenes escritores para los que era un referente.

«Estas páginas tienen un acento de verdad que hace pensar que se trata de la relación de auténticos recuerdo, incluyendo el soldado inglés que acude a socorrerle, con el que habla en inglés y gracias a quien consigue reincorporarse al ejército», escribe en el prólogo de 'Guerra' François Gibault, autor la más completa biografía de Céline.

Ampliar La tumba de Céline en Meudon. R.C.

«Se nota que está escrito con prisa, con impulso, hay espacios en blanco, repeticiones, vacilaciones. Probablemente, Céline no lo hubiera publicado así. Pero así existe y hemos tratado de que sea lo más fiel posible a lo que él escribió», explica Pascal Fouché, responsable de la edición de 'Guerra'.