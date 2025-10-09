Casa África acoge la subasta solidaria de la exposición colectiva 'Cajas para un Sueño' El evento se celebrará este 9 de octubre a las 17.00 horas y permitirá adquirir obras de 53 artistas a partir de un precio de salida de 70 euros | Los fondos recaudados se destinarán a proyectos de Aldeas Infantiles SOS en África y la provincia de Las Palmas

Casa África celebrará este 9 de octubre, a partir de las 17.00 horas, la subasta solidaria de las 53 obras que forman parte de la séptima edición de la exposición colectiva 'Cajas para un Sueño'. Esta iniciativa artística, impulsada por Aldeas Infantiles SOS España con la colaboración de Casa África, reúne a un destacado grupo de creadores y creadoras de distintas procedencias y estilos, quienes han transformado cajas de madera de vino en auténticas piezas de arte.

La subasta, abierta al público, se desarrollará en la sala de exposiciones Guinea Ecuatorial de Casa África, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, y también podrá seguirse en directo a través de las redes sociales de 'Cajas para un Sueño' en Facebook e Instagram. Además, quienes lo deseen podrán participar telefónicamente durante el evento llamando a los números 615 559 389 y 635 361 053.

Cada una de las obras podrá adquirirse a partir de 70 euros, precio de salida establecido para las pujas. La recaudación se destinará a apoyar los programas que Aldeas Infantiles SOS desarrolla actualmente en el continente africano y en la provincia de Las Palmas, en beneficio de la infancia.

Entre los 53 artistas participantes figuran nombres como DelAmorylaBelleza, Augusto Vives, Maica Luis, Esther Vega, Juan Cabrera, Paco Presa, Pepa Sosa, Juan Marqués, Karina Beltrán, Vesna, Rubén Fabuel, Cristina Toledo, Miguel Panadero, Luz Sosa, Juan Guerra, Rocco Cardinale, Paqui Martín, Riquelme, Margo Delgado, Helena de Hado's, Fátima Suleimán, Cristóbal Guerra, Rima Ciplyte, Paco Arana, José Hernández, Mirazo y Carmen Sánchez, entre otros muchos.

Todas las cajas artísticas, donadas por el consulting inmobiliario Gilmar, han sido intervenidas de manera individual con técnicas tan diversas como pintura acrílica, óleo, fotografía, grabado, escultura o arte conceptual. El resultado es una exposición que destaca por su variedad de estilos, formatos y enfoques creativos, reflejando la riqueza del arte contemporáneo colectivo.

La muestra puede visitarse hasta el 9 de octubre, de lunes a viernes entre las 9.00 y las 18.00 horas, en la sede de Casa África.