La carrera de fondo de Mónica López

Con una trayectoria consolidada durante 30 años sobre el escenario y en ocasiones puntuales delante de las cámaras, la actriz grancanaria Mónica López vive un momento culminante en su carrera, gracias a su papel protagonista en la serie 'Rapa', que emite Movistar+ y cuya segunda temporada comienza a rodar en agosto en Ferrol. Pero ese buen momento, quizás un punto de inflexión en su trayectoria, es mucho menos de lo que aparenta. Al menos desde la perspectiva de esta actriz de 53 años que lleva afincada en Barcelona más de tres décadas.

«Si no me hubiera tocado 'Rapa' y ahora su segunda temporada, yo sería la misma persona de siempre. Lo importante es que tengo muchos amigos que por desgracia no trabajan y yo puedo decir que nunca he dejado de trabajar, desde que salí hace 30 años del Instituto de Teatro. La lotería no me tocó ahora con este papel protagonista. Me tocó hace 30 años, porque lo importante es el camino y lleguen o no 'Rapa' o el papel de Reyes, en 'Hierro', lo importante es trabajar. Ese es el gran premio. Mucha gente joven cree que la meta es llegar a un papel protagonista o al éxito masivo y esa ambición les hace sufrir. Lo importante es trabajar en lo que te gusta y te llena, porque esto es una carrera de fondo en la que nunca acabas de aprender. Coges vicios, puedes hacerte famoso por un papel y después quieren que siempre lo repitas una y otra vez y tienes que luchar para hacer lo contrario a lo último que realizaste. Y así, una y otra vez», explica desde Barcelona mientras combate en su casa los rigores de un verano muy caluroso en la Ciudad Condal.

El rol de Maite

La actriz reconoce, eso sí, que Maite, la Guardia Civil que protagoniza en 'Rapa', ha sido «un espaldarazo». «¡Quién me iba a decir a mí que tras 'Hierro', la misma gente iba a confiar en mí para darme un papel tan grande, largo y bonito! ¡Tengo al barrio revolucionado, porque mucha gente está viendo la serie!», confiesa entre risas y con los pies en el suelo. «Tengo muchos amigos que sí son muy conocidos y comparados con ellos, lo mío es un chiste. Sí que mis vecinos me saludan y me hablan del personaje, pero no me paran en la calle para hacerse un selfi ni nada de eso. Eso no lo llevaría nada bien, francamente. No hay dinero que pague la falta de libertad cuando eres tan conocido. Además, me he dejado crecer el pelo, se me ha aclarado y no me reconocen (risas de la actriz). Para un actor, ser anónimo es lo mejor», añade.

Mónica López y Verónica Forqué, en el rodaje de 'Salir del ropero', del productor grancanario Andrés Santana, durante el rodaje desarrollado en Lanzarote. / leandro betancor

El aprendizaje constante que entiende que implica su oficio se acrecentó gracias a esta serie de misterio que transcurre en Galicia. «Al igual que me pasó con 'Hierro', son trabajos largos en el tiempo. A mi personaje Reyes la matan en el capítulo cuatro, pero yo estuve dos meses rodando en la isla de El Hierro, yendo y viniendo a la península. En Galicia, con 'Rapa', he estado cuatro meses seguidos haciendo un personaje y con eso aprendes muchísimo. Es más difícil hacer un secundario, porque vas al rodaje, lo tienes que dar todo y se acaba el personaje. En cambio, aquí Javier Cámara me fue ayudando. Yo soy súper exigente y algún día del rodaje no estaba muy contenta con alguna secuencia. Javier me decía: 'Mónica, tranquila, hoy tienes siete secuencias más. Mañana, diez más. Si no estás contenta del todo con una, no pasa nada, porque se compensa de sobra con todas las demás'», rememora Mónica López sobre un compañero de reparto «como la copa de un pino y con una generosidad enorme».

Clave del éxito de la serie

Desde su punto vista, una de las claves del éxito de 'Rapa' es que «el espectador sabía más que los propios personajes». «Por eso engancha tanto. Desde el final del primer capítulo ya saben quién es el asesino y durante la serie ven cómo los personajes nos equivocábamos, como nos acercábamos y nos alejábamos de la verdad. Otro sello de los Coira es no querer hacer tanto un 'thriller' como que los personajes sean reales y poliédricos», apunta.

De la segunda temporada solo avanza que será «más urbana» y transcurrirá mucho «en Ferrol y sus astilleros».

Ganadora del premio Max

Sus papeles en estas dos series y en 'Antidisturbios' se suman a una carrera teatral que ha coronado hace unos meses logrando el premio Max a la Mejor Actriz por su participación en el montaje en catalán 'De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda', que a final de año regresa a la cartelera barcelonesa y que espera que tarde o temprano gire en castellano por el país.

Mónica López, con su premio Max. / c7

« El teatro siempre. Es donde aprendes el oficio, desde abajo. ¡En los ensayos de una obra de teatro aprendes tanto! Del ser humano por la obra, de las circunstancias históricas y de los comportamientos humanos. Aprendes también de ti, porque no haces de ti, sino que tienes que buscar comportamientos humanos que no sabes que tienes, pero que el personaje te requiere. En el audiovisual nunca hay tiempo. Por mucho que algunos directores quieran ensayar antes, es todo más superficial. Es muy divertido, me gusta muchísimo y me doy con un canto en los dientes por ser una señora de 53 años que está haciendo más audiovisual que nunca. Pero es inigualable volver al teatro, poder equivocarte y tener un mal ensayo, irte a casa pensando en el personaje y al día siguiente hacer una propuesta radicalmente opuesta. Eso te hace crecer y te enriquece. No digo que el teatro te haga mejor persona, pero sí que, si te pones las pilas, te hace más comprensivo y tolerante. No digo lo de utilizarlo como terapia personal. Lo del 'método'... hasta cierto punto. Prefiero un actor atento a uno súper concentrado. Si estás atento y te pones al servicio de la historia y del equipo, será estupendo. Me hace risa cuando me preguntan si no me aburre hacer cada noche lo mismo. Es que nunca es igual. El directo es imbatible. Siempre lo será. Por mucha tecnología que nos vendan, un actor solo sobre un escenario, con un foco y una silla siempre será interesante y moderno», explica.

Para Cataluña y Canarias

Eso sí, lanza dos avisos a navegantes en Canarias y en Cataluña. Para su tierra natal, apunta: «Hay que hacer un Teatro Nacional Canario, como el Teatro Nacional de Cataluña. En las islas iría de gira por todas durante un año entero. Sería una compañía de repertorio que fuera rotando. Llevo años diciéndolo y a ver si algún político lo entiende. Hacer país es hacer cultura. En Canarias hay un talento extraordinario, pero por desgracia los compañeros jóvenes y veteranos tienen que reinventarse con otros oficios para poder vivir y hacer teatro, que lo hacen muy bien».

Con el equipo de la obra en catalán con la que acaba de ganar el premio Max a la Mejor Actriz. / c7

«Me duele porque vivo aquí y me he peleado con muchos compañeros que no opinan igual. Pero me atrevo a decir que en Cataluña vivimos de los réditos del buen teatro que se hizo en los años 80 y 90. Hace mucho tiempo que el teatro en Cataluña se ha aburguesado. Voy a ver cosas y me acabo volviendo para casa. Trabaja siempre la misma gente, entre la que me incluyo, en los mismos sitios, y lo que hacen es un aburrimiento. Hay compañías interesantes de gente joven, pero no encuentran sitio en el pastel. Las mejores cosas que he visto en los últimos meses en Barcelona venían de Madrid o Galicia», apunta con pesar.