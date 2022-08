Carmen Maura se mete en la piel de un fornido camionero vasco en 'Mi otro Jon'

Carmen Maura se mete en la piel y en el cuerpo, literalmente, de un camionero vasco. Y se lo pasa bomba. Es una exigencia del guion de 'Mi otro Jon', el cuarto largometraje de Paco Arango, empresario, cineasta y mecenas convertido en un ángel del cine solidario. Arango avanza estos días en el rodaje de esta comedia «tierna y fantástica» cuyos beneficios mejorarán la vida de los niños con cáncer, a los que atiende desde la Fundación Aladina, y de los damnificados por el volcán de la Palma. Carmen Maura encabeza un reparto en que comparte por primera vez plató con Aitana Sánchez Gijón, y al que se suman Olivia Molina, Carlos Santos y Ana Obregón, entre otros.

Arango inventó hace años una historia increíble y divertida para apaciguar con humor los dolores que mortificaban a su madre octogenaria, fallecida hace unos meses. Imaginó un lugar donde alquilaban otros cuerpos para casos como el suyo, y que le permitiera disfrutar haciendo locuras unos días. «Pero por desgracia solo les queda el cuerpo de un camionero vasco y que no parece muy apropiado para ti», le dijo a su madre. Además de arrancarle una sonrisa, empezó a gestarse el guion de 'Mi otro Jon'.

Maura interpreta a Merche, una traviesa mujer que se acerca a los 80 años y que, a punto de morir, decide cumplir sus últimos deseos. Prueba esa fabulosa idea de cambiar de cuerpo introduciéndose en el del Jon, el fornido camionero vasco de 58 años que el cineasta imaginó, y a quien da vida Fernando Albizu.

«Tengo la suerte de ser una viejecita sin operar y que no se deprime, y por so me caen papeles como este», se felicita la actriz

El experimento desemboca en una comedia «disparatada y tierna» en la que, según Maura, «se habla de la muerte sin mal rollo». Merche embarca a sus tres mejores amigas en unas travesuras indignas de su edad. Entre sus deseos está ver el mar por última vez, motivo por el que invita a su hija Rocío (Olivia Molina) a visitar la isla de La Palma, aunque en el último momento su salud le impedirá hacer el viaje.

Tanatorio Vip

«No dudé un segundo en aceptar la propuesta de Paco Arango», explica Maura entre el sofisticado laboratorio y el tanatorio Vip construidos para el rodaje en un plató cerca de Madrid. «Se puede hacer una peli divertida con la muerte al fondo. Yo soy discretita y no me desmadro», explica la actriz.

Esta «encantada» de afrontar un papel acorde con su edad. «Tengo la suerte de ser viejecita sin operar, y por eso me caen papeles así». «Ni me operé ni me operaré nunca», insiste. Cuenta que Pedro Almodóvar le sugirió hace años algún retoque estético. «Opérate tú» fue su respuesta. «La cirugía estética es una esclavitud. Yo quiero envejecer con naturalidad y sé que en la pelis siempre habrá un lugar para una viejecita», dice la actriz, que ha cumplido 76 años como su personaje.

Nunca le faltó trabajo y asegura que fue por no ser «muy exquisita» en sus comienzos. «Jamás pensé que sería alguien en este oficio y no tengo la sensación de hacer una carrera», dice ahora que puede elegir y opta «por lo que me divierte». «Por fortuna, tengo la sensación de no tener nada que ganar, porque nunca quise llegar a ningún lado», comenta consciente de haber tenido «mucha suerte» y de su virtud de «no deprimirme jamás».

En breve abordará otro papel de abuela junto a Eva Longoria en la serie 'Tierra de mujeres'. Y eso que es reticente a las series y prefiere el cine, lamentando, eso sí, que la salas estén hoy vacías. «Nuestro cine tiene buena salud y las plataformas son un regalo, pero nadie va a la salas. El covid las ha asesinado», lamenta.

Le da la réplica Aitana Sánchez-Gijón, en el papel de la excéntrica científica que transmuta el alma de una persona mayor al cadáver de un recién fallecido durante tres días para cumplir cualquier sueño. «Estoy feliz de hacer comedia», declara la gran actriz dramática sabiendo que el género «es resbaladizo» y que «no tengo vis cómica». «Es muy saludable reírse de la muerte, que nos acompaña desde el día en que nacemos, aunque vivamos de espalda a ellas», dice.

Una reflexión que comparte el director, cuyo origen mexicano le aporta una relación muy familiar con la parca. «La película habla de la muerte, pero es un homenaje a la vida, que es muy frágil», ilustra Arango. Hombre orquesta, Arango es productor, director, autor del guion y de parte de la banda sonora en un proyecto con un presupuesto de 4,5 millones de euros que se estrenará en 2023.

Como con sus tres anteriores películas -'Maktub', 'Lo que de verdad importa' (The Healer)' y 'Los Rodríguez y el más allá'- además de entretener y concienciar, Arango quiere ayudar. A través de ella el cineasta y mecenas ha recaudado y donado más de 7 millones de euros a niños españoles y de otros países. Entre ellos, 121 críos ucranianos, de los que ha traído a España a 36 para ser tratados de cáncer aquí.