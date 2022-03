Carmen Laforet, mucho más que 'Nada'

Largos silencios

Nacida en Barcelona el seis de septiembre de 1921, Carmen Laforet pasó su infancia y adolescencia en Canarias. Regresó a Barcelona en 1939, recién acabada la guerra, para estudiar Filosofía y Derecho, carreras que no concluyó. Había perdido a su madre, y su padre se había vuelto a casar. En 1942 se trasladó a Madrid, donde escribiría 'Nada', toda una convulsión en el páramo de la literatura española de posguerra que incidió en la renovación que Cela inició ese año con 'La familia de Pascual Duarte' y que en 1947 confirmaría Delibes adjudicándose el Nadal con 'La sombra del ciprés es alargada'.

Tras su separación matrimonial del periodista y crítico Manuel Cerezales, con quien tuvo cinco hijos en once años, Laforet se instaló en Roma, donde pasó una larga temporada alejada del mundo editorial, hasta que inició la trilogía 'Tres pasos fuera del tiempo' que se abría con 'Insolación' y que no vería concluida. La segunda entrega, 'Al volver la esquina', no vería la luz hasta poco después de su muerte.

Se pasó Laforet más de media vida huyendo del bullicio y la fama. Desde que aquella tímida muchacha concitara elogios unánimes con su primera novela, las exigencias de la vida pública y los cenáculos literarios se le hicieron muy cuesta arriba. Jamás dejó de escribir, pero publicó con cuentagotas y mantuvo larguísimos silencios. Fallecida en Madrid el 28 de febrero de 2004, padeció demencia senil en la última década de su vida.