Carmen Alonso salta a la novela erótica tras su estreno romántico

Mientras escribía la novela romántica 'Al estilo de oficial y caballero' (Círculo rojo), en algunos pasajes en la mente de la escritora grancanaria Carmen Alonso cobraban vida «pinceladas eróticas» que finalmente acabó descartando. Ahí, reconoce, se encuentra el germen de 'Ruégamelo' (Pluma de sueños), volumen con el que salta a la novela erótica y que se encuentra a la venta en las librerías de las islas.

«El cambio no me resultó difícil. Lo que he buscado es reflejar que en las relaciones de pareja el sexo existe y es importante. En el fondo, lo que he hecho es dejarme llevar por lo que los personajes sienten», apunta la escritora isleña.

Esos dos personajes son Carla y Gerardo. Ella es una profesional y extrovertida a la que le gusta disfrutar de la vida sin ataduras y sin que nadie determine su libertad. Él es un empresario de éxito, muy atractivo y que cultiva su musculoso cuerpo en el gimnasio en el que ambos cruzan sus caminos y donde se despierta la pasión que cambiará sus existencias.

«Son dos polos opuestos, sobre todo porque él es muy controlador, por decirlo de alguna manera. Lo que plasma esta historia es que las parejas funcionan si cada uno cede por el otro. Si quieren seguir juntos, ambos tienen que aflojar. Mi objetivo es mantener al lector en vilo con esta relación entre dos personas tan diferentes, para que descubra si llegan a cuadrar o no. Como sucede muchas veces, lo que es distinto a nosotros es lo que más nos atrae», explica Alonso.

Su fuente de inspiración fue el universo que le rodea. «Siempre ves cosas, detalles que acaban formando parte de la novela. Desde una pareja que ves caminando por la calle hasta cualquier otra situación. He ido anotando las cosas y al final las plasmo y lo voy enlazando todo. La propia historia acaba tomando su propia forma. Los propios personajes son los que me guían y me indican el camino por el que tengo que seguir escribiendo», confiesa la escritora.

Los protagonistas de 'Ruégamelo', subraya, tienen «algunas cosas» suyas. «Siempre queda algo de tu propia esencia, así como aspectos o detalles de personas que conoces. Pero sí, sí que tienen alguna gotita mía personal», añade entre risas.

Carmen Alonso tuvo claro que lanzarse a la novela erótica entrañaba un riesgo. En algunos pasajes sexuales tocaba ir al límite y ahí resultaba vital no quedarse corto ni pasarse. «Mi aspiración desde el principio es no acercarme al porno, pero tampoco quedarme corta. No es fácil, porque la línea que separa ambas cosas es muy fina», explica.

La novela se hizo realidad finalmente tras recibir una llamada de la editorial Pluma de sueños. «La editorial es de Tarragona. Me vieron en una entrevista y me llamaron. Yo ya la tenía escrita y le estaba dando un repaso», recuerda.

Está contenta por la respuesta que ha tenido el público a su novela desde que se publicó este otoño. Apunta que aún es pronto para hablar sobre su tercer libro, pero reconoce que «ya tengo una novela en ciernes». «La tengo muy avanzada, pero le daré muchas vueltas. También tengo otras dos encaminadas, una con trazos de los años 60 que me obliga a investigar mucho, y otra tercera», avanza la escritora.